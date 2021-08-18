Tinder'a kimlik doğrulama özelliği geldi

Tinder, kullanıcıların hesaplarını kimlikle doğrulayabileceği bir özellik getirdiğini duyurdu.

Android ve iOS işletim sistemlerinde en çok kullanılan arkadaşlık uygulamalarından biri olan Tinder, şimdilerde yeni bir güvenlik önlemini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Tinder, kullanıcıların hesaplarını doğrulayabileceği bir “kimlik doğrulama” özelliğinin kullanıma sunulduğunu duyurdu.

Bu özellikle birlikte kullanıcılar; devlet tarafından verilen kimlik kartı, pasaport ve ehliyet gibi belgelerle kimliklerini doğrulayabilecek.

İLK BAŞTA GÖNÜLLÜ KULLANICILARA SUNULACAK

Tinder, kimlik doğrulama özelliğini Japonya’da 2019’dan beri kullanıyordu. Yapılan yeni açıklamalara göre de şimdi bu özellik dünya çapında kullanılmaya başlanacak. Özelliğin “gönüllü” olarak kullanıma başlanacağı da gelen bilgiler arasında.

Tinder’dan Rory Kozoll, “Bu özelliğin, uygulamanın kullanımı açısından oluşturabileceği faydaları görmeyi umuyoruz. Tinder’da mümkün olduğunca çok kişinin doğrulandığı günü de sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.