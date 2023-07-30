Titan denizaltı faciasının sorumlusu OceanGate, Venüs'e 1000 kişi gönderecek OceanGate kurucu ortağı Guillermo Söhnlein, 2050 yılına kadar Venüs'e 1.000 kişi göndermeyi planladığını duyurdu.

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ensonhaber.com

Titanik gemisinin enkazına dalışı sırasında kaybolan ve enkazının bazı parçalarına ulaşılan denizaltı Titan'ın sahibi OceanGate, yeni planlarını açıkladı.

OceanGate kurucu ortağı Guillermo Söhnlein, 2050 yılına kadar Venüs'e 1.000 kişi göndermeyi planladığını duyurdu.

Henüz OceanGate'in kazasıyla ilgili tüm sorular yanıtlanamamışken gelen bu yeni açıklama, tepkilere neden oldu.

Venüs, Mars gibi değil

Son zamanlarda insanlı Mars görevleri için çalışmalar yürütülüyor. Mars'tan farklı olarak, Venüs'teki koşullar pek de yaşamaya uygun değil.

Güneş sistemindeki en sıcak gezegen olan Venüs'ün atmosferi karbondioksitle dolu, yüzey sıcaklığı kurşunu eritebilir ve bulutlarından sülfürik asit yağar. NASA'ya göre atmosfer basıncı Dünya'nınkinden 90 kat daha fazla .

Buna rağmen Söhnlein, insanlığın neden gezegende yaşamaya çalışmaması gerektiğini anlamıyor.

OceanGate kurucusu, sıcaklıkların daha düşük ve basıncın daha az yoğun olması nedeniyle insanların teorik olarak hayatta kalabilecekleri bir Venüs atmosferi şeridi olduğunu öne süren araştırmayı hatırlatıyor.

Söhnlein, bulutlardaki sülfürik aside dayanacak şekilde bir uzay istasyonu tasarlanabilirse, bir gün yüz binlerce insanın Venüs atmosferinde yaşayabileceğini söylüyor.

Denizaltı tasarlayan bir şirket ile Venüs'e uzanan bir girişim birbirine benzemeyebilir, ancak bunların hepsi Söhnlein için daha büyük bir planın parçası.

OceanGate'in uzun vadeli vizyonu, denizin dibine inmek için kiralanabilecek ucuz mürettebatlı denizaltılar yaratmaktı.

Bu amaca giden yolda bulunan teknolojiler, muhtemelen insanların uzaya gitmesine yardımcı olmak için faydalı olacak.

Bu yaygın olarak kullanılan bir taktiktir. Örneğin, SpaceX'in hedefi bir milyon insanı Mars'a yerleştirmekti. Yol boyunca yeniden kullanılabilir roketler, Starlink ve Starship mega roketleri geliştirdi.

Konsept geliştirecekler

Benzer şekilde, Söhnlein'ın girişimci Khalid Al-Ali ile birlikte kurduğu girişim stüdyosu Humans2Venus , insanları Venüs'e yerleştirmenin önündeki ticari engelleri aşmak için yaratıcı iş konseptleri ve başlangıç ​​fikirleri geliştirecek.

Söhnlein, yol boyunca, fırlatma operasyon maliyetlerini azaltmak ve uzay misyonlarını devlet kurumlarının desteği olmadan finanse etmek için teknikler geliştirmeye çalışacaklarını söyledi.

Söhnlein, Titan yolcularının ölümlerinin, insanları okyanusun dibine ulaşmanın bir yolu olarak karbon fiber gövdeli denizaltıları araştırmaya devam etmekten alıkoymaması gerektiğini söyledi.

Titan trajedisine rağmen insanlığın yeniliğin sınırlarını zorlaması gerektiğine inanan Söhnlein, şunları söylüyor: