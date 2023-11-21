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TL devri kapandı: Steam resmen dolara geçti, birçok oyunun fiyatı zamlandı

TL devri kapandı: Steam resmen dolara geçti, birçok oyunun fiyatı zamlandı Steam, 20 Kasım’dan itibaren platformdan TL’nin tamamen kalkacağını ve artık oyunların dolar ile satılacağını duyurmuştu. Platform, dün akşam saatlerinde yalnızca dolar ile satış yapmaya başladı.