TL devri kapandı: Steam resmen dolara geçti, birçok oyunun fiyatı zamlandı

Steam, Türkiye pazarı ile ilgili önemli bir karara imza attı. Türkiye’deki oyun severleri üzecek bir duyuru yayınlayan platform, 20 Kasım’dan itibaren TL işlemlerinin kaldırılacağını açıklamıştı.
20 Kasım‘dan itibaren geçerli olacak düzenlemeyle birlikte Türkiye‘deki oyunlar yalnızca dolar üzerinden satılacak.
Steam’de oyun geliştiricileri için özel fiyat belirleme politikası uygulanıyordu. Çoğu oyun, dolar kuruna göre çok daha uygun fiyatla ülkemizde satılıyordu.
Ancak yeni alınan kararla birlikte, artık ülkemizde oyunları ucuza alma devri de kapandı.
Steam platformu artık dolar kullanıyor
Steam, dün akşam saatlerinde platformdan TL ile oyun satışını resmen durdurdu. Oyun fiyatları dolara çevrilince, birçok oyuna dev zamlar geldi.
Oyun fiyatları nasıl değişti
Steam'in tamamen dolar ile oyun satmaya başlamasının ardından birçok oyunun fiyatı yükseldi. İşte fiyatı değişen oyunların bazıları:
Mafia: Definitive Edition:
Eski fiyatı: 259 TL
Yeni fiyatı: 40 dolar (1.152 TL)
EA Sports FC 24
Eski fiyatı: 1.200 TL
Yeni fiyatı: 70 dolar (2.016 TL)
Cyberpunk 2077
Eski fiyatı: 799 TL
Yeni fiyatı: 50 dolar (1.440 TL)
Football Manager 2024
Eski fiyatı: 899 TL
Yeni fiyatı: 40 dolar (1.152 TL)
Forza Horizon 5
Eski fiyatı: 600 TL
Yeni fiyatı: 32,78 dolar (944 TL)
NBA 2K23
Eski fiyatı: 699 TL
Yeni fiyatı: 60 dolar (1.728 TL)
CoD Modern Warfare 3
Eski fiyatı: 1.199 TL
Yeni fiyatı: 70 dolar (2.016 TL)
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