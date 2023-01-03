Yerli otomobil modeli Togg, dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2023'te boy gösterecek.

2021'de koronavirüs nedeniyle internet üzerinden düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES), 2022'de ise ziyaretçi kabul etmişti.

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinin birbirinden farklı ürünlerini tanıttığı CES 2023, 5-8 Ocak tarihleri arasında Las Vegas'ta düzenlenecek.

Togg, CES 2023'te sahne alacak

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı olan CES 2023'te yerli otomobil markası Togg'un da bir standı olacak.

Togg, 2022'de düzenlenen fuara da katılmış ve sürpriz şekilde konsept sedan modelini görücüye çıkarmıştı. Bu yıl ise fuarda Togg'un SUV ve sedan modelinin sergilenmesi bekleniyor.

Fuarın girişine dev reklam

Togg'un Twitter hesabından yapılan son paylaşımda ise markanın fuarın girişine dev bir reklam verdiği görüldü.

CES 2023’ün giriş kısmında yer alacak Togg reklamında “<Get Togg’ether>” yazılı.