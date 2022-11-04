Togg resmi Twitter hesabından yerli otomobillerin üretiminin yapıldığı fabrikanın içerisinden net görüntüler paylaştı. Videoda üretim hattındaki otomobillerin serüvenine yer verildi.

Bursa Gemlik'te, Cumhuriyetimizin 99. yılında Togg'un fabrikası açılmış, ilk seri üretim araç banttan inerken Türkiye'nin 60 yıllık otomobil rüyası gerçek olmuştu.

Son olarak Togg, resmi Twitter hesabından yerli otomobillerin üretim aşamalarını gösteren bir video paylaştı.

"Akıllı cihazlarımızın üretim aşamaları ile karşınızdayız"



AA'nın haberine göre Togg'un hesabından paylaşılan tweette, "İnşaata başlangıç töreninden itibaren son gelişmeleri her ayın 18’inde sosyal medya hesaplarımızdan, #Togg Teknoloji Kampüsümüzün son halini 7/24 #HeyeCanlı Youtube kanalımızdan canlı olarak sizlere aktarmıştık.

Şimdi de akıllı cihazlarımızın üretim aşamaları ile karşınızdayız. Videomuzun uzun versiyonunu Youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz." ifadesi kullanıldı.

Togg'dan 'akıllı otomobillerin üretim aşamaları' paylaşımı - Video

Mart 2023'te trafiğe çıkacak

#YeniLigGemlik etiketinin kullanıldığı tweette TOGG'un üretim aşamalarının yer aldığı video paylaşıldı.

Togg'un uluslararası teknik yeterlilik (homologasyon) testlerinin tamamlanmasının ardından Mart 2023'te trafiğe çıkması bekleniyor.