Yerli otomobiline kavuşmak için gün sayan talihlilere müjde...
Milli gurur Togg'un, teslimat noktalarından ilki hizmete girdi.
Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, kullanıcılara daha hızlı, etkin, kesintisiz ve verimli bir deneyim yaşatmak hedefiyle İstanbul, İzmir ve Adana’da peş peşe yeni deneyim merkezleri açtı.
İlk mağaza açıldı
Merkezlerin sayısını artıran Togg, İstanbul Zorlu Center ve Ankara Söğütözü’nde açtığı kapsamlı deneyim merkezlerine yenilerini ekledi.
Togg; İzmir Agora AVM, M1 Adana AVM ve İstanbul Zeytinburnu’ndaki Yedi Mavi AVM’de yeni deneyim merkezlerini hizmete soktu.
Ekip, hummalı bir çalışma yürütüyordu
Merkezde geçtiğimiz haftadan itibaren yoğun bir çalışma gerçekleştiriliyordu.
Bir an önce Togg’u sahiplerine kavuşturmaya çalışan ekip, hummalı bir çalışma yürüttü.
Çalışmaların sonucunda Zeytinburnu’nda devasa deneyim ve teslimat noktası kapılarını açtı.
Deneyim merkezlerinde meraklıları neler bekliyor?
Kullanıcılar deneyim merkezlerinde, Türkiye’nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı T10X’i detaylı bir biçimde inceleyebiliyor, kesintisiz ve sorunsuz bir şarj deneyimi sunan Trugo’yu deneyimleyebiliyor ve dijital platform Trumore için oluşturulan alanlarda Togg dünyasını yakından tanıyabiliyor.
Togg, Türkiye’nin 7 bölgesinde deneyim merkezleri, servis ve teslimat noktaları açmayı sürdürecek.
Yerli ve milli aracı deneyimlemek ve teslim almak isteyenler için belirlenen noktalar ise şöyle:
Deneyim merkezleri
İstanbul: Mall of İstanbul (Başakşehir)
İzmir: Agora Alışveriş Merkezi (Balçova)
Bursa: Togg Gemlik Tesisi
Adana: M1 Alışveriş Merkezi (Seyhan)
Ankara: Panora Alışveriş Merkezi (Çankaya)
Togg mobil deneyim merkezleri
Antalya
Bursa: Togg Gemlik Tesisi
İstanbul: Ümraniye
Kayseri: Kocasinan
Samsun: İlkadım
Togg Servis Noktaları
Adana: Yüreğir
Ankara: Çankaya
Ankara: Etimesgut
Antalya: Kepez
Antalya: Muratpaşa
Balıkesir: Bandırma
Bursa: Togg Gemlik Tesisi, Nilüfer
Çorum
Diyarbakır: Bağlar
Erzurum
Eskişehir: Odunpazarı
Gaziantep: Şehitkamil
İstanbul: Avcılar, Üsküdar, Zeytinburnu
İzmir: Bornova, Çiğli
Kayseri
Kocaeli: Gebze
Samsun
Şanlıurfa: Haliliye
Trabzon: Ortahisar
Togg teslimat noktaları
Adana: Yüreğir
Ankara: Çankaya
Antalya: Kepez
Bursa: Togg Gemlik Tesisi
Diyarbakır: Bağlar
Erzurum
İstanbul: Zeytinburnu
İzmir: Bornova
Kayseri
Samsun