Togg'un mobil uygulaması Trumore, 1 milyon kullanıcıya ulaştı Togg CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, Trumore uygulamasının 1 milyon kullanıcıya ulaştığını duyurdu.

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Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un ekosistem çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Doğuştan elektrikli Togg'un ekosisteminin yapı taşlarından biri olan Trumore, geçtiğimiz haftalarda mobil mağazalarda yayınlanmıştı.

1 milyon indirmeyi geçti

Özellikle ön siparişlerin Trumore üzerinden de verilebilmesi nedeniyle, uygulamaya olan ilgi geçtiğimiz günlerde daha da arttı.

Togg'un dijital platformu Trumore, 1 milyon kullanıcı sayısını aşmayı başardı.

Togg CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, Togg T10X ön siparişlerinin yüzde 82'sinin Trumore uygulaması üzerinden gerçekleştirildiğini açıkladı.

Türkiye'nin Otomobili Togg, dijital dünyaya iddialı girdi. Trumore mobil uygulamasıyla kullanıcılara farklı bir deneyim sunuluyor.

Uygulamada Togg, tüm yönleriyle tanıtılıyor. Teknik özelliklerinden renk seçeneklerine kadar Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin tüm ayrıntılara ulaşılabiliyor.