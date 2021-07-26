Tokyo Olimpiyatları'nda ABD-Fransa basketbol maçının devre arasında sahne alan 2 metrelik basketbol robotu, isabetli atışlarıyla dikkat çekti.

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nı fırsat bilen Japonya, özellikle teknoloji alanındaki yeni hünerlerini sergilemeye devam ediyor.

Yeni şovlardan bir tanesi, ABD-Fransa basketbol maçının devre arasında gerçekleşti ve 2 metrelik dev basketbol robotu sahaya çıktı.

Robot, sahanın uzak kesimlerinden çeşitli atışlar yaparak yeteneklerini gösterdi. Potaya göre atış pozisyonunu ve tutuşu hesaplayan makine, hiçbir atışı kaçırmıyor.

Tokyo Olimpiyatları'nda basketbol robotundan gösteri - VİDEO

TOYOTA'NIN İMZASI VAR

Toyota mühendisleri, olimpiyatlarda sahne alan basketbol robotu Basketball- Cue 3'ün geliştirilmiş yeni bir versiyonunu 2019 yılında üretmişti.

Cue3 robotunun yeni sürümü, üç sayılık atış atma yeteneğine sahip. Gövdesinde bulunan sensörler sayesinde potaya olan uzaklığı hesaplayıp ona göre atışlar gerçekleştiren robot, 207 santimetre boyunda.

YAPAY ZEKALI İLK BASKETBOLCU

İlk yapay zeka basketbolcu CUE ve CUE2’den sonra geliştirilen CUE3, Japon profesyonel basketbol tarihinde, Alvark Tokyo takımına kayıtlı yapay zekaya sahip ilk profesyonel basketbol oyuncusu robot olma unvanına sahip.

Guinness rekorlar kitabına da giren ve geliştirme aşaması altı ay süren robot basketbolcu, bağımsız bir şekilde iki ayağının üzerinde rahatlıkla durabiliyor.

Yapay zekaya yatırımlarıyla yaşamın her alanında kullanılabilecek robotları geliştirmeye devam eden Toyota, ürettiği robotların neler yapacaklarının bir göstergesi olan CUE, CUE2 ve daha da geliştirilen CUE3 ile kat ettiği yolu gözler önüne seriyor.

Toyota mühendislerinin geliştirdiği basket robotu (2019) - VİDEO