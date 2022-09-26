Tonga'daki patlamadan çıkan su buharı Dünya'yı ısıtabilir

Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga'daki yanardağ patlamasının, dünyada sıcaklığı artırabileceği belirlendi.

Bu yılın başlarında, Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın 65 kilometre kuzeyindeki Hunga Ha'apai Adası'nda bulunan yanardağ, büyük bir gürültüyle patlamıştı.

Patlamanın ardından Tonga, Yeni Zelanda, ABD, Kanada, Şili ve Japonya için "tsunami" uyarısı verilmiş, tsunami Tonga'daki hemen hemen tüm adaları vurmuştu.

Yetkililer, yanardağdaki patlamaların geçen yıl 20 Aralık'taki faaliyetlerinden 7 kat daha şiddetli olduğunu belirtmişti.

Dünya'yı daha fazla ısıtabilir

Hakemli bilimsel dergi Science'ta yayınlanan araştırmaya göre şiddetli patlama sonucunda yayılan büyük miktardaki su buharı, küresel ısınmada aylar süren küçük bir artışa yol açabilir.

Bulgular, patlamanın ardından en az 55 milyon ton su buharının stratosfere gönderildiğini gösterdi.

Uzmanlar, bunun ozon tabakasının geçici olarak daha fazla incelmesine yol açtığını belirtiyor.

Su buharı, karbondioksit gibi dünya yüzeyindeki ısıyı emiyor ve tekrar yayıyor. Yani büyük miktardaki su buharı, gaz dağılana kadar küresel ısınmayı birkaç yıl artırabilir.

Uzmanlar, ayrıca stratosferdeki su buharı miktarının artmasının ve kükürtdioksitin stratosfere geçmesinin bu tabakada soğumaya yol açabileceğini belirtti.