Toplam sayı 1 milyarı geçti: Saniyede 3 internet sitesi kuruluyor Dünya çapında 1 milyardan fazla internet sitesinin kullanımda olduğu sanal alemde, her saniye 3 yeni internet sitesi yayın hayatına başlıyor.

AA & Ensonhaber

Teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde, internetin yaygın kullanımıyla birlikte yeni web siteleri de her geçen gün artıyor. Son verilere göre, saniyede ortalama 3 yeni internet sitesi yayın hayatına başlıyor.

İnternetin günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesiyle birlikte, her türlü bilgiye erişim ve dijital deneyimler için internet siteleri büyük bir öneme sahip.

İşletmeler, bireyler ve kuruluşlar, çeşitli amaçlar doğrultusunda web siteleri oluşturarak dijital varlıklarını artırıyorlar. Bu durum, internet sitelerinin hızla çoğalmasına neden oluyor.

32 yılda 1 milyar web sitesi

İngiliz bilim insanı Tim Berners-Lee'nin "World Wide Web" (www) projesini tanıtan bir metnin yer aldığı ilk web sitesini 6 Ağustos 1991'de dışarıdan erişime açması ile internet çağı için en büyük adımlardan birisi hayata geçti. Geçen 32 yılın ardından halihazırda açılan web sitesi sayısı da 1 milyarı aştı.

O tarihlerde sadece İsviçre'deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) içinden erişime açık olan web sitesi henüz "www" misyonunu yerine getiremiyordu.

6 Ağustos 1991'e gelindiğinde Berners-Lee'nin siteyi dışarıdan insanların kullanımına açmasıyla bugün kullanılan web sayfalarının ilk örneği hayata geçmiş oldu.

Çağın en büyük icatlarından biri olarak kabul edilen internet, ticaretten eğitime, eğlenceden ulaşıma kadar hayatın hemen hemen bütün alanlarını yeniden şekillendiren bir teknolojik gelişme olarak ön plana çıkıyor.

Koronavirüs salgınının insanlar arası fiziksel teması kısıtlamasının ardından ise kişilerin bütün ihtiyaçlarını internet aracılığıyla karşılamaya yöneldiği yeni bir dönem de başlamış oldu.

İnternet trafiği ile ilgili bilgiler paylaşan Siteefy sitesinin verilerine göre, dünya çapında 1 milyar 106 milyon 671 bin 903 web sitesi bulunuyor.

Bu web sitelerinin yüzde 18'i (201 milyon 898 bin 446) aktif olarak kullanılırken yüzde 82'si ise aktif olarak kullanılmıyor.

Günde 252 bin yeni internet sitesi açılırken saatte 10 bin 500, dakikada 175, saniyede 3 yeni internet sitesi yayın hayatına başlıyor.

Bu hızlı büyüme eğilimi, web geliştirme uzmanları, içerik yazarları ve dijital pazarlama profesyonelleri için büyük fırsatlar yaratıyor.

İnternet sitelerini optimize etmek, güncellemek ve pazarlamak, bu büyüyen dijital ekosistemde rekabetçi avantaj elde etmek için kritik öneme sahip hale geliyor.

Ancak, internet sitelerinin artan sayısıyla birlikte sürdürülebilirlik ve kullanıcı deneyimi gibi konular da önem kazanıyor.

Web sitelerinin kaliteli içerik, hızlı yükleme süreleri ve kullanıcı dostu arayüzler sunması, ziyaretçilerin siteye bağlılığını artırmak için kritik faktörler olarak öne çıkıyor.

En çok ziyaret edilenler

Similarweb verilerine göre dünya genelinde en fazla ziyaret edilen site "google.com" oldu. Google'ı "youtube.com", "facebook.com", "instagram.com" ve "twitter.com" takip ediyor.

Kullanıcıların her ziyaret için harcadıkları sürelere bakıldığında ise bir kullanıcı, bir ziyaretinde Google'da 10 dakika 38 saniye, Youtube'da 20 dakika 25 saniye, Facebook'ta 10 dakika 43 saniye, Instagram'da 8 dakika 22 saniye ve Twitter'da 10 dakika 47 saniye harcıyor.

Statista verilerine göre ise Nisan 2023 itibarıyla dünya nüfusunun yüzde 64,9'u (5,18 milyar) internet kullanırken yüzde 59,9'u da (4,8 milyar) sosyal medya kullanıyor.

Bölgesel anlamda Kuzey Avrupa dünyada erişimi en yüksek olan bölge olarak öne çıkıyor.