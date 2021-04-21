Toshiba, 20 milyar dolarlık satın alma teklifini reddetti

Toshiba, CVC Capital Partners'ın 20 milyar dolarlık satın alma teklifini geri çevirdi.

1939 yılında kurulan ve tüketici elektroniği denince sayılı şirketler arasında gösterilen Japon devi Toshiba, 1985 yılında girdiği dizüstü bilgisayar pazarından geçtiğimiz yıl çekilme kararı almıştı.

Geçtiğimiz günlerde Toshiba, özel sermaye şirketi CVC Capital Partners'tan 20 milyar dolarlık bir satın alma teklifi aldığını açıklamış ve biz de bu haberi sizlerle paylaşmıştık.

TEKLİFİ REDDETTİ

Toshiba Corporation, İngiliz özel sermaye şirketi CVC Capital Partners'ın 20 milyar dolarlık satın alma teklifini reddetti.

Toshiba'dan yapılan açıklamada, CVC’nin bağlayıcı olmayan satın alma teklifinin gerçekten değerlendirilecek kadar "özgün" olmadığı belirtildi.

CVC, Toshiba'yı satın aldıktan sonra borsadan çıkararak özel bir şirket haline getirmeyi planlıyordu.

Ayrıca Toshiba'nın portföyünde nükleer santral ve savunma projelerinin olması nedeniyle, herhangi bir satın alma olabilmesi için Japon hükümetinin onay vermesi gerekiyor.

CEO İSTİFA ETMİŞTİ

Toshiba CEO'su Nobuaki Kurumatani, Toshiba’ya katılmadan önce CVC’nin Japonya biriminin başkanı olarak görev yapıyordu. Bu nedenle Nobuaki'nin satın alma görüşmelerinde etkili olabileceği söyleniyordu.

Ancak tecrübeli CEO, şirketi satın almak için teklif veren CVC ile olan bağları nedeniyle yatırımcıların ve çalışanların desteğini kaybetmiş ve istifa etmek zorunda kalmıştı.