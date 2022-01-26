Toshiba, deprem nedeniyle çip üretimini durdurdu

Toshiba, Japonya'da meydana gelen 6.6 büyüklüğünde depremin ardından Oita fabrikasındaki çip üretimini durdurduğunu açıkladı.

Bu yılın başlarında ortaya çıkan ve başta otomotiv olmak üzere birçok sektörü etkileyen küresel çip krizi, aylar geçmesine rağmen hala çözülebilmiş değil.

Birçok ülke, çip üretimine dev yatırımlar yapacağını duyursa da sektörden gelen haberler pek de iç açıcı değil.

Geçtiğimiz hafta sonu Japonya'nın güneybatı bölgesinde meydana gelen ve Oita, Miyazaki, Koçi ve Kumamoto eyaletlerinde hissedilen deprem, Toshiba'nın tesislerine zarar verdi.

ÜRETİM DURDU

Toshiba, depremin neden olduğu hasarı değerlendirirken, Oita fabrikasındaki çip üretimini durdurdu.

Toshiba'nın Oita tesisinde, otomotiv şirketleri ve endüstriyel ekipman üreticilerine satılan "sistem LSI" çipleri üretiliyordu. Üretimin ne zaman yeniden başlayacağı ise henüz açıklanmadı.

KRİZ, 2023'E KADAR DEVAM EDEBİLİR

Önemli çip üreticilerinden birisi olan Toshiba'nın direktörü Takeshi Kamebuchi,, çiplere duyulan talepten dolayı arzın 2022'e Eylül'e kadar düzelemeyeceğini ve bu yüzden sıkıntıların 2023'e kadar devam edeceğini açıklamıştı.