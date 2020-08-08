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    Toshiba, dizüstü bilgisayar pazarından resmen çekildi

    Toshiba, dizüstü bilgisayar bölümünün kalan son hisselerini de Sharp'a sattı. Böylelikle şirket, bu pazardan tamamen çekilmiş oldu.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2020 - 11:49
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    Toshiba, dizüstü bilgisayar pazarından resmen çekildi

    İlk olarak 1939 yılında kurulan ve tüketici elektroniği denince sayılı şirketler arasında gösterilen Japon devi Toshiba, 1985 yılında ilk defa dizüstü bilgisayar üretmeye başlamıştı.

    2010 yılına kadar laptop pazarında liderliği kimseye bırakmayan Toshiba, rakiplerinin arayı kapatmasıyla artık yolun sonuna geldi.

    Ürettiği kaliteli ve sağlam laptop modelleriyle birçok kullanıcının beğenisini kazanan Japon şirket, dizüstü bilgisayar pazarından tamamen çekildi.

    TÜM HİSSELERİNİ SATTI

    2018 yılında bilgisayar iş birimini sadece 36 milyon dolara Sharp’a satan Toshiba, geçtiğimiz ay kalan son hisselerini de Sharp'a satarak bu pazardan tamamen çekildi.

    toshiba

    Söz konusu satın alma işleminin ardından bir zamanlar laptop piyasasının lideri olan Toshiba, artık dizüstü bilgisayar üretmeyecek. Ancak Japon şirketin mevcut modelleri pazarda satılmaya devam edecek.

    Instagram: @eshteknoloji

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