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    Toshiba Yönetim Kurulu Başkanı Osamu Nagayama görevden alındı

    Toshiba hissedarları, şirketin yönetim kurulu başkanı Osamu Nagayama'yı tarihi bir oylama sonucunda görevden aldı.
    • Haber Merkezi
    • 25.06.2021 - 14:09
    • Güncelleme : 25.06.2021 - 14:13
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    Toshiba Yönetim Kurulu Başkanı Osamu Nagayama görevden alındı

    1939 yılında kurulan ve tüketici elektroniği denince sayılı şirketler arasında gösterilen Japon devi Toshiba'da sular durulmuyor.

    1985 yılında girdiği dizüstü bilgisayar pazarından geçtiğimiz yıl çekilen ve CEO'su istifa eden şirket, yeni bir olayla gündeme geldi.

    BAŞKAN GÖREVDEN ALINDI

    Toshiba yatırımcıları, şirketin yabancı yatırımcıların çıkarlarını bastırmak için hükümetle iş birliği yaptığının anlaşılmasının ardından, başkan Osamu Nagayama'yı görevden aldı.

    74 yaşındaki Nagayama, son dönemde Toshiba'da denizaşırı hissedarların yönetim kurulu üzerinde etki kazanmasını engellemek için Japon Ticaret Bakanlığı ile birlikte çalışmakla suçlanıyordu.

    Toshiba Yönetim Kurulu Başkanı Osamu Nagayama görevden alındı #1

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