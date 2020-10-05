Toyota, tavandan sarkan ev robotlarını tanıttı

Toyota Araştırma Enstitüsü’nden yüzlerce mühendis, yıllardır üzerinde çalıştıkları yeni teknolojiler için bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, tavandan sarkan robotlar oldukça dikkat çekti.

Dünya nüfusu hızla yaşlanıyor ve 65 yaş ve üstü insanlar dünyanın en hızlı büyüyen yaş grubunu oluşturuyor.

Toyota’nın 1 milyar dolar yatırım yaptığı Toyota Araştırma Enstitüsü ise, yaşlı nesilleri sağlıklı ve mutlu tutmak için ev işlerine yardımcı çeşitli robotlar geliştiriyor.

Toyota Araştırma Enstitüsü, senelerdir üzerinde çalıştıkları teknolojileri tanıtmak amacıyla bir etkinlik düzenledi.

Şirketin tanıttığı robotlar arasında, tavandan sarkarak ev işlerine yardımcı olan bir robot oldukça dikkat çekti.

TAVANDAN SARKAN ROBOTLAR DAHA AVANTAJLI

Bugüne kadar insanlar, robotların zeminde yuvarlandığını ya da yürüdüğünü hayal etti. Ancak araştırmacılar, tavanda hareket eden robotların önemli avantajlar sağladığını belirtiyor.

Söz konusu robotların ilk avantajı, evin düzenini daha kısa sürede öğrenebilmesi. Tavandaki robotların karşısına mutfak masası ya da koltuk gibi eşyalar çıkmıyor. Bu da robotların ev düzenini daha kısa sürede öğrenebilmesine olanak sağlıyor.

Ayrıca tavan robotları, kullanılmadığı zamanlarda büzülerek tavanda saklanıyor. Böylece, insanların kullandığı alanlarda yer işgal etmiyor.

İNSAN DAVRANIŞLARINI ÖĞRENİYOR

Toyota’nın açıklamasına göre, eğer robota tezgah silmeyi öğretmek istiyorsanız, sanal gerçeklik ortamında tezgahınızı silmeniz yeterli. Bu sayede robot, insan davranışlarını öğrenip uygulayabiliyor.

Enstitünün robotik çalışmalarda önemli ilerlemeler kaydetmeye devam ettiği belirtiliyor. Toyota’nın bu teknolojiyi kullanıma açmak için henüz net bir planı yok. Ama şirket, en azından bazı teknolojileri yakın gelecekte piyasaya sürmeyi umuyor.