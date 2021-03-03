Toyota, yeşil teknolojiler için 4,7 milyar dolar ayırdı

Toyota, yeşil teknolojiler için 4,7 milyar dolar ayırdı

Toyota'nın, güvenlik ve yeşil teknolojilerin geliştirilmesi için toplamda 500 milyar yen (4,7 milyar dolar) değerinde şirket tahvili ihraç edeceği bildirildi.

Japon otomobil üreticisi Toyota, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) projelerine katkı sunmak için kaynak toplanmasını hedefliyor.

Japon üretici, güvenlik ve yeşil teknolojilerin geliştirilmesi için toplamda 500 milyar yen (4,7 milyar dolar) değerinde şirket tahvili ihraç edecek.

Bu kapsamda bireysel yatırımcılara yönelik yıllık Japon yenine bağlı 100 milyar değerinde (935 milyon dolar) şirket tahvili 5 yıl süreli ihraç edilecek.

ELEKTRİKLİ ARAÇ PROJELERİ HIZLANDIRILIYOR

Öte yandan, araçların karbondioksit salınımlarının düşürülerek, elektrifikasyonlarının geliştirilmesine yönelik projeler de hızlandırılacak.

Doğanın korunması ve trafik kazalarının azaltılması için Toyota, kurumsal yatırımcılara yönelik Japon yeni ve dövize bağlı en fazla 10 yıl süreli toplamda 400 milyar yen (3,75 milyar dolar) tahvil ihraç edilecek.

TOYOTA'DAN AKILLI ŞEHİR

Öte yandan Toyota ve Toyota Grubu’nun mobilite geliştirme projelerinden sorumlu Woven Planet, Japonya’da Fuji’deki eski bir araç üretim tesisinde yeni bir akıllı şehir inşa ediyor.

Woven City isimli şehir ile birlikte "0" emisyonlu hidrojen yakıt hücrelerinden güç alan tamamen bağlantılı bir ekosistem oluşturulacak. Bu kapsamla inşa edilen şehir, daha iyi bir topluma hizmet etmek amacıyla teknolojik gelişimi hızlandırmayı amaçlıyor.

Şehri yaşayan bir laboratuvar ve sürekli evrimleşen bir proje olarak tasarlayan Toyota, Woven City’de otonom teknolojiler, robot, kişisel mobilite, akıllı evler ve yapay zeka gibi teknolojiler geliştirilmesini ve testler gerçekleştirilmesini sağlayacak.



