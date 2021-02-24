Toyota'dan teknoloji bazlı şehir: Woven City

Japon otomotiv şirketi Toyota, birçok mobil geliştirme projesine öncülük yapacak, yüksek teknolojiye sahip 'Woven City' kentinin temellerini attı.

Japon otomotiv devi Toyota ve Toyota Grubu’nun mobilite geliştirme projelerinden sorumlu Woven Planet, Japonya’da Fuji’deki eski bir araç üretim tesisinde şehrin yapımına başladı.

SIFIR EMİSYONLU HİDROJEN YAKITLI EKOSİSTEM

Woven City ile birlikte "0" emisyonlu hidrojen yakıt hücrelerinden güç alan tamamen bağlantılı bir ekosistem oluşturulacak. Bu kapsamla inşa edilen şehir, daha iyi bir topluma hizmet etmek amacıyla teknolojik gelişimi hızlandırmayı amaçlıyor.

TEMELLERİ ATILDI

Geleceğin teknolojilerine ev sahipliği yapacak Woven City’nin temel atma törenine Toyota Başkanı Akio Toyoda ile birlikte Shizuoka İdari Bölgesi Valisi Heita Kawakatsu, Susono Belediye Başkanı Kenji Takamura, Woven Planet Üst Yöneticisi (CEO) James Kuffner, TMEJ Başkanı Kazuhiro Miyauchi ve yerel halk temsilcileri katıldı.

TEKNOLOJİ VE İNSANİ MERKEZLİ BİR KENT OLACAK

Geleceğin şehri Woven City, yüksek teknolojisinin yanı sıra insan merkezli bir yaklaşım da sunacak. Toyota ilk kez 2020 yılının ocak ayında duyurulan Woven City projesi için kısa zamanda harekete geçerek çalışmalarını başlattı. Şehri yaşayan bir laboratuvar ve sürekli evrimleşen bir proje olarak tasarlayan Toyota, Woven City’de otonom teknolojiler, robot, kişisel mobilite, akıllı evler ve yapay zeka gibi teknolojiler geliştirilmesini ve testler gerçekleştirilmesini sağlayacak. Aynı zamanda burada bir dizi iş fırsatının sağlanması ve dünya çapından araştırmacıların yer alması bekleniyor.

ZEMİN SEVİYESİNDE 3 TÜR CADDE

Woven City’de zemin seviyesinde üç tür cadde yer alacak. Birisi otonom araçlara, birisi yayalara ve birisi de kişisel mobilite araçları kullanan yayalara ait olacak. Aynı zamanda yük ve eşya taşınması adına kullanılmak üzere bir yer altı yolu inşa edilecek. İleri teknolojiye sahip olacak şehirde yaşam öncelikle çoğunluğu yetişkin olmak üzere, küçük çocukları olan ailelerin bulunacağı yaklaşık 360 sakinle başlayacak. Sonrasında, araştırmacıların ve Toyota çalışanlarının katılımıyla birlikte 2 binden fazla nüfusa ulaşılacak.