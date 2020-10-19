Toyota'nın yeni uzay aracı 2029 yılında Ay'a gönderilecek

Toyota'nın, Japon Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ile birlikte geliştirdiği uzay aracı "LUNAR CRUISER", 2020'li yılların sonuna doğru Ay'a fırlatılacak.

Japon otomobil üreticisi Toyota, her ne kadar piyasaya sürdüğü otomobilleri ile tanınsa da uzay alanında da oldukça etkin.

Japon şirket, Japon Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ile Ay'ın yüzeyinde kullanılacak bir araç geliştiriyor.

Toyota ve JAXA ortak girişimiyle geliştirilen ve 2029 yılına doğru Ay'a gitmeye hazır hale getirilmesi planlanan uzay aracına, "LUNAR CRUISER" ismi verilmişti.

PARÇALARI ÜRETİLİYOR

Uzay araştırmaları için ilk ortaklığını geçtiğimiz yılın mart ayında duyuran Toyota ve JAXA, bu yılın sonuna kadar uzay aracının test parçalarını üretmeye devam edecek.

Yaklaşık iki minibüs büyüklüğünde olan konsept araç, içerisinde iki insanın sığabileceği 13 metrekarelik bir yaşam alanını barındırıyor. Astronotların içeride giysilerini güvenle çıkarabilmesi için tasarlanan araç, ay yüzeyinde 6 hafta boyunca seyahat edebilme yeteneğine de sahip.

LUNAR CRUISER isimli araç, ilk görev olarak Ay yüzeyinde 42 günde 10 bin kilometre mesafe kat edecek. Toyota, bu yolculukta yaklaşık 1000 kilometre yol gidebilen yeni nesil bir yakıt tankı kullanmayı planlıyor.



Ay'da günler ve geceler yaklaşık iki hafta sürdüğü için araçta ayrıca güneş panelleri de bulunacak ve bu paneller, gündüz topladığı enerjiyi uzun bir süre boyunca depolayabilecek.

Toyota'nın açıklamasına göre; LUNAR CRUISER, Toyota'nın Land Cruiser modeline gönderme yapıyor. LUNAR CRUISER, Ay'ın yüzeyinin zorlu ortamında sorunsuz bir keşif imkanı sağlamak üzere geliştiriliyor.