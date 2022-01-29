Toyota'nın yeni uzay aracı önümüzdeki yıllarda Ay'a gidecek

Toyota'nın, Japon Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ile birlikte geliştirdiği uzay aracı "LUNAR CRUISER", 2020'li yılların sonuna doğru Ay'a fırlatılacak.

Japon üretici Toyota, insanların 2040'a dek kadar Ay üzerinde yaşam ve nihayetinde Mars'ta hayat kurmalarına yardımcı olacak "Lunar Cruiser" projesi üzerinde çalışıyor.

Toyota, Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) iş birliğiyle üreteceği Ay yüzeyi keşif aracının lansmanını 2020'lerin sonunda gerçekleştirecek.

Toyota Motor Lunar Cruiser Projesi Başkanı Sato Takao, projeye yönelik yaptığı değerlendirmede, "yüzyılda bir dönüşüme" dikkati çekti.

Sato, "Uzayı, yüzyılda bir dönüşümümüz olarak görüyoruz. Uzaya giderek, değerini insan hayatına kanıtlayacak iletişim ve diğer teknolojileri geliştirebileceğiz." dedi.

GÜCÜNÜ HİDROJENDEN ALACAK

İsmiyle, dünya geneli ünlenen "Land Cruiser" modelinden ilham alan ve hidrojen yakıt hücresi teknolojisini kullanarak uzayda yol alacak araç, Ay yüzeyinin zorlu ortamında sorunsuz keşif yapmayı hedefliyor.

Toyota'nın sözleşmeli teşebbüslerinden Gitai Japan, Lunar Cruiser için geliştirdiği robotik kol, aracın kullanımı esnasında denetleme ve bakım gibi görevleri yerine getirebilecek.

Ucuna monte edilebilen ve manevra kabiliyetine sahip aksesuarlarıyla robotik kol; çukur açma, kaldırma ve süpürme görevi görebilecek.

Yaklaşık iki minibüs büyüklüğünde olan konsept araç, içerisinde iki insanın sığabileceği 13 metrekarelik bir yaşam alanını barındırıyor. Astronotların içeride giysilerini güvenle çıkarabilmesi için tasarlanan araç, Ay yüzeyinde 6 hafta boyunca seyahat edebilme yeteneğine de sahip.

LUNAR CRUISER isimli araç, ilk görev olarak Ay yüzeyinde 42 günde 10 bin kilometre mesafe kat edecek. Toyota, bu yolculukta yaklaşık 1000 kilometre yol gidebilen yeni nesil bir yakıt tankı kullanmayı planlıyor.



Ay'da günler ve geceler yaklaşık iki hafta sürdüğü için araçta ayrıca güneş panelleri de bulunacak ve bu paneller, gündüz topladığı enerjiyi uzun bir süre boyunca depolayabilecek.



