TR uzantılı domainlerde evrak zorunluluğu kalktı

Türkiye’deki şirketlerin “kurumsal yapıda” olduğunun ispatı sayılan "com.tr" uzantılı domainler, artık evraksız şekilde kaydedilebilecek.

Domain, Türkçe adıyla 'Alan adı', bir web sitesinin fiziksel adresinin karşılığı anlamına geliyor. Dünya genelindeki alan adı kayıtları ise ICANN tarafından gözetleniyor.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), 1990 yılında ICANN'dan aldığı uluslararası yetki ile ülkemizin internet bağlantısını sağladı ve daha sonra kurduğu Nic.TR sistemi ile, '.tr' uzantılı alan adlarını tahsis etmeye başladı.

Ancak ODTÜ, 21 Aralık 2018 tarihinde imzaladığı sözleşme ile '.tr' uzantılı alan adları için sahip olduğu yetkiyi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) devretmişti.

BTK resmen devraldı, evran zorunluluğu kalktı

Tr uzantılı alan adlarının kayıt ve yönetim yetkisi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) resmen devredildi. BTK’ye bağlı TRABİS (.tr Ağ Bilgi Sistemi) platformu faaliyete geçti. Platforma trabis.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

TRABİS’in faaliyete geçmesiyle birlikte, daha önce belge ibraz edilerek alınan “com.tr”, “org.tr”, “net.tr” uzantılı alan adları artık “ilk gelen ilk alır” prensibine göre belgesiz olarak alınabiliyor.

“av.tr”,”bel.tr”, “dr.tr”, “edu.tr”, “gov.tr”, “k12.tr”, “kep.tr”, “pol.tr” ve “tsk.tr” uzantılı alan adları için belge zorunluluğu ise devam edecek.

Tr alan adıyla ilgili uyuşmazlıklar için BTK bünyesinde Uyuşmazlık Çözüm Merkezi kuruldu.

Tr alan adlarında isim, marka, ticaret unvanı, işletme adı gibi isimlerin izinsiz kullanılması, isimlerde benzerlik olması, yetkisiz isim kullanımı veya kötü niyetle alan adı alınması gibi durumlarda Uyuşmazlık Çözüm Merkezi tarafından müdahale edilebilecek