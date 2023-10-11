Trafiğe yapay zekalı çözüm! Google Green Light daha fazla ülkeye geliyor Google, 2021 yılında duyurduğu Green Light projesinin kullanıldığı ülke kapasitesini genişleteceğini açıkladı.

ensonhaber.com

Karayolu taşımacılığı, küresel ve kentsel sera gazı emisyonlarının önemli bir kısmından sorumludur.

Kirliliğin açık yollara göre 29 kat daha fazla olabildiği şehir kavşaklarında özellikle sorun yaşanıyor.

Kavşaklardaki emisyonların yaklaşık yarısı, araçların durup kalkmasından kaynaklanıyor.

Yapay zeka sayesinde trafik ışıklarını optimize ederek bu emisyonları azaltabiliriz. İşte Google'ın Green Light projesi tam da burada devreye giriyor.

Google Green Light nedir

Green Light, belirli bir ışıkta mevcut trafik sıkışıklığı miktarını ve orada duran araçların ortalama bekleme sürelerini hesaplamak için Haritalar verilerini taramak üzere makine öğrenimi sistemlerinden güç alıyor.

Bu bilgiler daha sonra o kavşaktaki trafik zamanlamasını otonom olarak optimize edebilen yapay zeka modellerini eğitmek için kullanılıyor.

Böylece boşta kalma sürelerinin yanı sıra araçların orada yapması gereken frenleme ve hızlanma miktarı da azaltılıyor.

Program 2021 yılında ilk kez duyurulduğunda, İsrail Ulusal Karayolları Şirketi ile ortaklaşa olarak İsrail'de sadece dört kavşakta pilot olarak test edilmişti.

Google'ın bu testler sırasında yakıt ve trafikte, yüzde 10 ila 20 azalma gözlemlediği bildirildi.

Pilot program o zamandan beri Brezilya'nın Rio de Janeiro, İngiltere'nin Manchester ve Endonezya'nın Jakarta kentleri de dahil olmak üzere dünya çapında bir düzine ortak kente yayıldı.

Daha fazla ülkeye geliyor

Google, 2021 yılında duyurduğu Green Light projesinin kullanıldığı ülke kapasitesini genişleteceğini açıkladı.

Yılda yaklaşık 2,4 milyon ton karbon emisyonunu engelleyen projenin yakıt ve trafik azalma sağlayacağı kaydedildi.

Şirket, ayrıca Haritalar yönlendirmesinin emisyonları azaltmadaki etkinliğine de dikkat çekerek 2,4 milyon metrik tondan fazla karbon emisyonunun önlenmesine yardımcı olduğunu, bunun da yaklaşık 500 bin yakıt bazlı otomobilin bir yıl boyunca yollardan çekilmesine eş değer olduğunu söyledi.