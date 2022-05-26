TRT bandrol ücretine zam: Telefon fiyatları artacak

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, TRT bandrol ücreti cep telefonunda yüzde 10'dan 12'ye, bilgisayar ve tablette yüzde 2'den 4'e, akıllı saatte yüzde 8'den 14'e çıkarıldı.

Enflasyon, dolar kuru ve alınan yüksek vergiler nedeniyle ülkemizdeki elektronik cihazların fiyatları oldukça yüksek.

Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri çatısı altında alınan TRT bandrol ücreti, Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre zamlandı.

TRT bandrol ücreti cep telefonunda yüzde 10'dan 12'ye, bilgisayar ve tablette yüzde 2'den 4'e, akıllı saatte yüzde 8'den 14'e çıkarıldı.

Telefon fiyatlarına nasıl yansıyacak

TRT Bandrol ücretinin zamlanması, akıllı telefon fiyatlarının artmasına neden olacak. Yeni zam, üst segment bir akıllı telefonun fiyatının yaklaşık 450 TL artmasına neden olacak. Uygun fiyatlı modellerde bu tutar 100-150 TL’ye kadar düşecek.

TRT bandrol ücreti nedir

Bandrol, satılan ürünün denetimde ve kontrollü olduğunu belirten, devlet tarafından verginin alındığını gösteren ve satılan şeylerin üzerine konulan etikete deniyor.

Ülkemizde, TRT bandrol ücretinin dayanağını 3093 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Gelirleri Kanunu oluşturmaktadır.

Bandrol ücretleri, TRT yayını alabilen radyo, televizyon, video ve birleşik cihazlardan alınmaktadır. Bu cihazları ithal edenler serbest dolaşıma girişinde bandrol almaya mecburdur.