TSK yeni döneme geçiyor: Yüksek teknoloji konsepti hazırlığı

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA’nın görüş ötesi menzilde bir hava hedefini millî füze ile vurması, insansız platformların hava muharebesindeki konumunu yeni bir seviyeye taşıdı.

Bu gelişmenin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), modern savaşın ihtiyaçlarına uygun, daha yüksek teknoloji odaklı bir yapıya geçiş için harekete geçti.

YENİ KONSEPTİN ODAK NOKTASI: MODERN SİLAHLAR VE ENTEGRE SAVUNMA AĞI

Yenileme çerçevesinde öncelik yeni nesil silahlar olacak. Bu kapsamda, komando tugaylarının teçhizatı, elektro-optik sistemler, modern nişangâhlar veri aktarım ağları ve yeni nesil hafif silahlarla değiştiriliyor.

Kara unsurlarının yüksek zırh koruması, hareket kabiliyeti ve ateş gücü artırılıyor.

Hava savunma mimarisinde ise kısa, orta ve uzun menzilli sistemleri kapsayan entegre bir hava savunma ağı öne çıkacak.

TSK, YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ YENİ HARP DOKTRİNİNE GEÇİYOR

İnsansız hava, kara ve deniz sistemlerinin birlikte çalışabilirliğini sağlayacak ortak komuta-kontrol yazılımları geliştiren TSK, siber güvenlik elektronik harp ve uzay tabanlı iletişim kabiliyetlerini genişletecek.

Terörle mücadele ağırlıklı yapıdan, yapay zekâ destekli harp sistemleriyle güçlendirilmiş, yüksek teknoloji merkezli bir yapıya geçmeyi hedefleyen TSK, Mehmetçiğin omuzlarındaki cephe yükünü de azaltacak.

“Çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe” eş zamanlı tehditler karşısında TSK’nın Gök Vatanı’nın her irtifa ve menzilde kesintisiz koruma kabiliyeti sağlayarak Türkiye’ye mutlak savunma üstünlüğü kazandıracak bir güvenlik şemsiyesi olacak.

TSK YENİ KONSEPTLE BÖLGESEL GÜÇ ROLÜNÜ PEKİŞTİRECEK

Çağın gereklerine uyarak yenilenen TSK’nın, yenilenen konseptle sadece bugünün muharebe sahasını değil, geleceğin belirsiz tehdit ortamını öngören, buna karşı anında karar üreten ve sürece yön veren stratejik bir üstünlük seviyesine ulaşması amaçlanıyor.

Etkinliğini ve caydırıcılığını en üst seviyede tutmayı hedefleyen TSK’nın ana hedefinde “barışın sigortası” olmak yer alıyor.

Yenilenen nitelikleriyle TSK, Avrupa’nın yaşadığı çok yönlü sorunların aksine; hazır gücünü koruyan, modern ve millî savunma sanayii ürünleriyle, operasyonel kabiliyetini artıran, tecrübeli personelini güçlü bir eğitim modeliyle destekleyen, etkinliğini ve caydırıcılığını en üst seviyede tutan bir ordu olarak öne çıkacak.

Böylece, sahip olduğu yüksek askerî kapasitesi ile hem Türkiye’nin güvenliğini hem de bölgesel istikrarı sağlayacak.