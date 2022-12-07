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    TÜBİTAK 10 personel alacak: İşte başvuru rehberi

    Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, 10 personel istihdam edecek.
    • 07.12.2022 - 09:27
    • Güncelleme : 07.12.2022 - 09:54
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    TÜBİTAK 10 personel alacak: İşte başvuru rehberi

    Türkiye'de bilim ve teknolojiyi teşvik etme, yönlendirme ve popülerleştirmeyi amaçlayan bir kuruluş olan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), zaman zaman ihtiyaç halinde iş ilanları yayınlıyor ve Türkiye genelinden başvuruları topluyor.

    Kurumun Resmi Gazete'de yayınlanan ilanına göre, TÜBİTAK Başkanlığı bünyesinde görev yapmak üzere uzman yardımcısı alınacak. Söz konusu 10 personel, Ankara'da görevlendirilecek.

    Son başvuru 28 Aralık

    AA'nın haberine göre, iş başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "kariyer.tubitak.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilecek. Başvurular 28 Aralık'a kadar yapılabilecek.

    tubitak

    TÜBİTAK ilanlarına nasıl başvuru yapılır

    1- Öncelikle, aşağıdaki bağlantıdan TÜBİTAK kayıt sayfasına gidip kullanıcı kaydı oluşturmanız gerekiyor.

    Ardından karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran çıkacak. Buradaki gerekli bilgileri doldurduktan sonra üyeliğinizi oluşturun.

    TÜBİTAK 10 personel alacak: İşte başvuru rehberi #2

    2- Üyeliğinizi oluşturduktan sonra, aşağıdaki bağlantıya tıklayarak İş Başvuru ekranına ulaşın. Bu ekranda iş ilanlarını görüntüleyebilir ve son başvuru tarihlerine göz atabilirsiniz.

    TÜBİTAK 10 personel alacak: İşte başvuru rehberi #3

    3- Başvuracağınız ilanın karşısında yer alan 'Başvur' butonuna tıklayarak, ilgili ilana kolaylıkla başvurunuzu yapabilirsiniz.


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