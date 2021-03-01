TÜBİTAK, 20 personel alımı yapacak: İşte başvuru rehberi

TÜBİTAK Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na 18, İdari Hizmetler Daire Başkanlığı'na da 2 personel alımı yapacak. TÜBİTAK iş ilanlarına başvuru rehberi haberimizde...

Türkiye'de bilim ve teknolojiyi teşvik etme, yönlendirme ve popülerleştirmeyi amaçlayan bir kuruluş olan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), zaman zaman ihtiyaç halinde iş ilanları yayınlıyor ve Türkiye genelinden başvuruları topluyor.

20 YENİ PERSONEL ALACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre TÜBİTAK, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na 18, İdari Hizmetler Daire Başkanlığı'na da 2 personel alımı yapacak.

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler, TÜBİTAK'ın internet sayfasının (www.tubitak.gov.tr) yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumu'nun internet sayfalarında yer alıyor.

İş başvurularının TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden 22 Mart'a kadar gerçekleştirilmesi gerekiyor.

TÜBİTAK İLANLARINA NASIL BAŞVURU YAPILIR

Öncelikle, aşağıdaki bağlantıdan TÜBİTAK kayıt sayfasına gidip kullanıcı kaydı oluşturmanız gerekiyor.

Ardından karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran çıkacak. Buradaki gerekli bilgileri doldurduktan sonra üyeliğinizi oluşturun.

Üyeliğinizi oluşturduktan sonra, aşağıdaki bağlantıya tıklayarak İş Başvuru ekranına ulaşın. Bu ekranda iş ilanlarını görüntüleyebilir ve son başvuru tarihlerine göz atabilirsiniz.

Başvuracağınız ilanın karşısında yer alan 'Başvur' butonuna tıklayarak, ilgili ilana kolaylıkla başvurunuzu yapabilirsiniz.