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    TÜBİTAK, 71 personel alacak

    9 uzman-uzman yardımcısı, 41 aday araştırmacı ve 21 Ar-Ge personeli istihdam edilecek.
    • AA
    • 07.06.2021 - 08:41
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 09:17
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    TÜBİTAK, 71 personel alacak

    Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), çeşitli birimlerinde görev yapmak üzere personel istihdam edecek.

    Kurumun Resmi Gazete'de yayınlanan ilanına göre, TÜBİTAK'a 9 uzman-uzman yardımcısı, 41 aday araştırmacı ve 21 Ar-Ge personeli alımı yapılacak.

    TÜBİTAK İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

    Başvurulara ilişkin gerekli koşullar ve süreçler kurumun internet sayfasının (www.tubitak.gov.tr) yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumu'nun internet sitelerinden öğrenilebilecek.

    Başvuruların 28 Haziran'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmesi gerekiyor.

    TÜBİTAK, 71 personel alacak #1

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