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    TÜBİTAK, 82 personel alımı yapacak: İşte başvuru rehberi

    TÜBİTAK ve kurum bünyesindeki Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'ne (SAGE) toplam 82 personel alımı gerçekleştirilecek.
    • AA & Ensonhaber
    • 06.04.2021 - 09:49
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 09:53
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    TÜBİTAK, 82 personel alımı yapacak: İşte başvuru rehberi

    Türkiye'de bilim ve teknolojiyi teşvik etme, yönlendirme ve popülerleştirmeyi amaçlayan bir kuruluş olan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), zaman zaman ihtiyaç halinde iş ilanları yayınlıyor ve Türkiye genelinden başvuruları topluyor.

    82 YENİ PERSONEL ALACAK

    Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile kurum bünyesindeki Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'ne (SAGE) toplam 82 personel alınacak.

    Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre, TÜBİTAK bünyesinde görev yapmak üzere toplam 5 yönetici asistanı ve memur alınacak. Belirtilen şartları taşıyanlar 9 Nisan'a kadar başvuru yapabilecek.

    Ayrıca TÜBİTAK SAGE bünyesinde görev yapmak üzere toplam 77 kısmi süreli proje personeli (aday araştırmacı) alınacak. Belirtilen şartları taşıyanlar, 26 Nisan'a kadar başvuruda bulunabilecek.

    tubitak

    TÜBİTAK İLANLARINA NASIL BAŞVURU YAPILIR

    Öncelikle, aşağıdaki bağlantıdan TÜBİTAK kayıt sayfasına gidip kullanıcı kaydı oluşturmanız gerekiyor.

    Ardından karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran çıkacak. Buradaki gerekli bilgileri doldurduktan sonra üyeliğinizi oluşturun.

    tubitak

    Üyeliğinizi oluşturduktan sonra, aşağıdaki bağlantıya tıklayarak İş Başvuru ekranına ulaşın. Bu ekranda iş ilanlarını görüntüleyebilir ve son başvuru tarihlerine göz atabilirsiniz.

    tubitak

    Başvuracağınız ilanın karşısında yer alan 'Başvur' butonuna tıklayarak, ilgili ilana kolaylıkla başvurunuzu yapabilirsiniz.

    Ayrıca söz konusu ilanlara, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet sayfasından da başvuru yapabilirsiniz.

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