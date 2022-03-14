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    TÜBİTAK UZAY, 76 personel alacak: İşte başvuru rehberi

    Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Uzay Teknolojileri̇ Araştırma Enstitüsü'nde (TÜBİTAK UZAY) görev yapmak üzere 76 proje personeli alınacak.
    • AA & Ensonhaber
    • 14.03.2022 - 09:31
    • Güncelleme : 14.03.2022 - 10:11
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    TÜBİTAK UZAY, 76 personel alacak: İşte başvuru rehberi

    Türkiye'de bilim ve teknolojiyi teşvik etme, yönlendirme ve popülerleştirmeyi amaçlayan bir kuruluş olan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), zaman zaman ihtiyaç halinde iş ilanları yayınlıyor ve Türkiye genelinden başvuruları topluyor.

    Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Uzay Teknolojileri̇ Araştırma Enstitüsü'nde (TÜBİTAK UZAY) görev yapmak üzere 76 proje personeli alınacak.

    SON BAŞVURU 4 NİSAN

    Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre; araştırmacı, teknik ve destek personeli, teknisyen kadroları için 4 Nisan'a kadar başvuru yapılabilecek.

    Adayların üniversitelerin belirtilen bölümlerinin lisans ve ön lisans mezunu olması gerekiyor.

    tubitak

    TÜBİTAK İLANLARINA NASIL BAŞVURU YAPILIR

    1- Öncelikle, aşağıdaki bağlantıdan TÜBİTAK kayıt sayfasına gidip kullanıcı kaydı oluşturmanız gerekiyor.

    Ardından karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran çıkacak. Buradaki gerekli bilgileri doldurduktan sonra üyeliğinizi oluşturun.

    TÜBİTAK UZAY, 76 personel alacak: İşte başvuru rehberi #2

    2- Üyeliğinizi oluşturduktan sonra, aşağıdaki bağlantıya tıklayarak İş Başvuru ekranına ulaşın. Bu ekranda iş ilanlarını görüntüleyebilir ve son başvuru tarihlerine göz atabilirsiniz.

    TÜBİTAK UZAY, 76 personel alacak: İşte başvuru rehberi #3

    3- Başvuracağınız ilanın karşısında yer alan 'Başvur' butonuna tıklayarak, ilgili ilana kolaylıkla başvurunuzu yapabilirsiniz.


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