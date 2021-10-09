TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü tarafından geliştirilen ve "Robot Göz" olarak adlandırılan "Boru İçi Denetleme Robotu", hatlardaki doğalgaz kaçaklarını çok kısa sürede tespit edecek.

Türkiye'nin teknolojide yerli imkanlara yönelik başarılı çalışmalarına bir yenisi daha eklendi.

TÜBİTAK, hatlardaki doğalgaz kaçaklarını çok kısa sürede tespit edebilen ve örneği sadece ABD'de bulunan Boru İçi Denetleme Robotu geliştirdi.

BAKAN VARANK PAYLAŞTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuya ilişkin Twitter hesabından videolu paylaşımda bulundu.

"ABD'DEN SONRA GELİŞTİREN İKİNCİ ÜLKEYİZ"

Türkiye'nin, ABD'den sonra kendi denetim robotunu geliştiren ikinci ülke olduğuna işaret eden Varank, "2017'de İstanbul Gaz ve Doğalgaz Dağıtım AŞ (İGDAŞ) için TÜBİTAK'ın başlattığı projede 'Robot Göz' doğal gaz hatlarındaki arıza ve kaçakları tespit ediyor. Böylece milyonlarca lira tasarruf sağlanacak. İstanbul hizmetten de teknolojiden de geri kalmayacak." ifadesini kullandı.

TÜBİTAK'tan doğalgaz kaçaklarını tespit eden Robot Göz - Video

TÜRK MÜHENDİSLER TASARLADI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Robot Göz, İGDAŞ için Türk mühendislerce tasarlandı.

900 SENSÖRLE GAZ KAÇAKLARINI TESPİT EDECEK

TÜBİTAK RUTE tarafından 4 yıllık çalışmanın sonucunda geliştirilen Robot Göz, üzerinde bulunan 900 sensörüyle doğalgaz borularındaki gaz kaçaklarını tespit edecek.

PROJE FİKRİNİ 2017'DE İGDAŞ GETİRDİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBİTAK RUTE Müdürü Mehmet Ali Çimen, proje fikrinin 2017'de İGDAŞ tarafından kendilerine getirildiğini belirtti.

BENZERİ SADECE ABD'DE VAR

Robot Göz'ün, İGDAŞ'ın 12 ve 16 inçlik 545 kilometre uzunluğundaki hattında denetim yapacağını bildiren Çimen, bu teknolojinin benzerinin sadece ABD'de olduğuna işaret etti.

BİR DIŞA BAĞIMLILIK DAHA ORTADAN KALKTI

Çimen, "Normalde bunları kiralıyorsunuz ve kilometre başına ücret ödüyorsunuz. Şu anda biz bu teknolojiye sahip olarak dışa bağlılığı ortadan kaldırmış oluyoruz. Bunun ötesinde hem bölgemize hem de dünyaya bu robotla kiralama yoluyla hizmet verebilir hale geliyoruz." ifadesini kullandı.

HARİTALAMA DA YAPABİLİYOR

Türkiye'de sivil bir sektörde böyle gelişmelerin yaşanıyor olmasının kendilerini gururlandırdığını belirten Çimen, "Robotumuz aynı zamanda haritalama yapabiliyor. Gittiği borunun içerisinde nereden geçtiğini söyleyebiliyoruz. Deprem anında boruların depremden sonra kullanılıp kullanılamayacağını, yer değiştirip değiştiremediğini de bu robotla öğrenebileceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

KARMAŞIK HATLARDA HAREKET KABİLİYETİ VAR

TÜBİTAK Robotik Akıllı Sistemler Grubu Baş Uzman Araştırmacısı ve Proje Yürütücüsü Dr. Hüseyin Ayhan Yavaşoğlu da Robot Göz'ün boru içerisindeki 2 buçuk kilometrelik kablosuz haberleşme testini başarıyla tamamladığını aktardı.

Robot Göz'ün en önemli özelliğinin "manyetik akı kaçağı sensörü"nü kaydeden Yavaşoğlu konuya ilişkin bilgileri şöyle paylaştı:

"Robot Göz'ün kalbi burası. Üzerinde 900 sensör var. Bu sensörlerle hem boru içerisindeki hem de dış yüzeyindeki kusurları tespit edebiliyoruz. Robot Göz, 9 modülden oluşuyor. Yılansı bir yapısı var. Yönelme, dönme hareketleri yapabiliyor ve karmaşık şehir boru hatlarında bu yapısı sayesinde rahatlıkla hareket edebiliyor. Kamera modüllerinde lazerlerimiz var. Çember şeklinde lazer yansıtıyoruz. Bu lazerin değişimini inceleyerek borularda deformasyon var mı? Bunları tespit etmiş oluyoruz. Tamamen kablosuz olan Robot Göz, kamera modüllerindeki antenler sayesinde boru içerisinden haberleşiyor. Bu zor bir robot projesi çünkü içerisinde 247 elektronik kart ve 3 mikrobilgisayar var. Bu projenin en zor taraflarından bir tanesi de çalışacağı ortamın çok zorlu olması. Akış varken robotun operasyon yapması gerekiyor. Akışa karşı hareket edebilecek 30 bara kadar basınç altında çalışacak robotik sistem geliştirmeniz gerekiyor."





HER ŞEYİYLE YERLİ ÜRETİM

Robot Göz'ün mekaniği, tasarımı, donanımı ve yazılımının tamamen TÜBİTAK RUTE tarafından geliştirildiğini vurgulayan Yavaşoğlu, "Bunun yerli mühendisler tarafından geliştirilmiş olması gurur verici. 20'nin üzerinde Türk mühendis bu projede çalışıyor. En kısa zamanda robotumuzu canlı hatta kullanmak için çalışmalara devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

TÜBİTAK Baş Uzman Araştırmacısı, Robotik Akıllı Sistemler Grubu Lideri Dr. Yusuf Engin Tetik de Robot Göz'den elde edilen verilerin operasyon sonrası ele alındığını kaydederek, "900 farklı sensörden alınan veri, robotun kendi içerisinde bir kayıt mekanizmasında tutuluyor. Operasyon sonrasında işleniyor. Hatalar daha sonra bulunuyor." bilgisini paylaştı.