TÜBİTAK'tan Lazer Dedektör Sinyal Kuvvetlendirme Çipi paylaşımı

TÜBİTAK, yerli imkanlarla üretilen "Lazer Dedektör Sinyal Kuvvetlendirme Çipi" hakkında bir paylaşımda bulundu.

Teknolojinin yerlileştirilmesinde TÜBİTAK'tan önemli bir adım daha geldi.

TÜBİTAK, yerli ve milli imkanlarla üretilen Lazer Dedektör Sinyal Kuvvetlendirme Çipi hakkında açıklamalarda bulundu.

Lazer güdümlü füze ve hava savunma sisteminde kullanılıyor

Paylaşımda, "Lazer Dedektör Sinyal Kuvvetlendirme Çipi: Lazer güdümlü füzelerin ve hava savunma sistemlerinin en önemli parçalarından biri. Performansı iyileştirmek hedefiyle üretildi. Mühendis ve teknisyenlerimizin ürettiği çip ile bu alanda dışa bağımlılık sona erdi!" ifadeleri yer aldı.