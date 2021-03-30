TÜKDES: İnternet alışverişi iptalinde para iadesi hemen yapılsın

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, internetten yapılan alışverişlerin iptali durumunda, para iadesinin anında tüketicinin hesabına geçmesi gerektiğini söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle insanların alışkanlıkları da değişti. Dünya genelinde milyonlarca insan, artık tamamen internet alışverişlerine yöneldi.

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, birçok kullanıcının şikayet ettiği bir konuya açıklık getirdi.

"PARA İADESİ ANINDA OLMALI"

İnternet alışverişi yoluyla, internet bankacılığı üzerinden ödemesi gerçekleştirilen alışverişin iptali durumunda para iadesinin genellikle 3 ila 5 gün içinde yapıldığını hatırlatan Bakal, bu iadenin anında yapılmasının gerektiğini söyledi.

Koronavirüs salgını döneminde market alışverişlerinin bile e-ticaret yoluyla yapılmaya başladığını anlatan Bakal, "Sanal sepeti doldurup parayı peşin ödüyoruz. Fakat stokta olmayan ürünlerin iptali sonucunda paramızı 5 gün sonra alabiliyoruz. Bir salçanın iptali küçük bir konu gibi görünse de gün içindeki 10 binlerce salça iptali sonucunda büyük bir para söz konusu oluyor.

İade edilecek paranın belki de tüketicinin son parası olabilme ihtimalinin göz önünde bulundurulması gerekiyor. İnternetten parasını peşin ödeyerek yemek siparişi veren tüketici, satıcının yoğunluğu nedeniyle siparişinin iptal edildiğini ve parasını 5 gün sonra alabildiğini anlatarak şikayette bulunuyor.

"SİSTEM TÜKETİCİYİ DE KORUMALI"

İnternet üzerinden yapılan alışverişlerin iptali durumunda paranın iadesinin anında tüketicinin hesabına geçmesi gerekiyor. Ödemeyi peşin alarak satıcıyı koruyan sistem, tüketicinin hakkını da ihlal etmemelidir." ifadelerini kullandı.