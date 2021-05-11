Tüketiciler, telefon kiralamaya yöneliyor

Belirli aralıklarla yeni modellerinin piyasaya sürüldüğü cep telefonu piyasasında, son dönemlerde kiralama oranında artış yaşanıyor.

Günümüzde akıllı telefonlar, yalnızca bir haberleşme aracı olarak değil birçok işimizi halledebileceğimiz teknolojik cihazlar olarak karşımıza çıkıyor.

Cep telefonu üreticileri ise sürekli olarak yeni ve daha geliştirilmiş modellerini piyasaya sürüyor. Çıkan her bir üst model cep telefonu, bir önceki modelin yerine tercih edilmeye başlanıyor.

Bu sebeple tüketiciler, eski cep telefonlarını 5-6 ay sonra çıkacak olan yeni modellerle değiştirmek istiyor.

TELEFON KİRALAMAYA İLGİ VAR

Özellikle de yaz sezonunun başlaması ile beraber, tatilciler yeni sezon öncesi cep telefonlarını değiştirmeye yöneliyor. Tüketici elektroniği fiyatlarının arttığı ve ödeme seçeneklerinin de kısıtlı olduğu günümüz şartlarında kullanıcılar, telefon kiralamaya daha çok ilgi gösteriyor.

KİRALAMA ORANINDA YÜZDE 40 ARTIŞ

Kiralabunu kurucularından Sinan Ventura, “Yaz aylarında genel eğilim, son model cep telefonlarını kiralama yönünde. Sonbaharda yeni modeller çıkacağı için tüketiciler özellikle de teknoloji meraklıları, yeni modelleri beklemeyi tercih ediyor. O nedenle yaz tatilinde kısa dönemli olarak kiralıyorlar.

Şu anda yüzde 40 oranında son model cep telefonu kiralamalarında artış görülüyor. Bu modeller arasında en çok Apple, Samsung ve Huawei markalı telefonlar tercih ediliyor.” dedi.