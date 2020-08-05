Tüm verileri ABD'ye kaptıran Avrupa, yeni çözümler arıyor

Avrupa ülkeleri, GAIA-X projesi ile artık verilerini Amerika'ya kaptırmak istemiyor. Bu proje sayesinde AB ülkelerinin verilerini ABD kontrol edemeyecek.

Bulut depolama, sunucular tarafından ağ üzerinde sanal olarak oluşturulan havuzlarda veri depolamasına deniyor. Birçok şirket, hem daha güvenli hem de daha az maliyetli olduğu için bulut depolama sistemlerine yöneliyor.

Bu şekilde bir şirketin veya bir kurumun tüm verileri çalınmaya, yanmaya, bozulmaya veya silinmeye karşı güvenceye alınmış oluyor. Bununla birlikte arşivleme ve günlük kullanım çok daha pratik hale geliyor.

BULUT SERVİSLERİ ABD'Lİ ŞİRKETLERİN ELİNDE

Avrupa ülkeleri, günümüzde oldukça büyük miktarda veri tabanlarına sahip. Ancak şirketler, veri depolama için genellikle ABD merkezlit teknoloji şirketlerinin bulut hizmetlerinden faydalanıyor.

Örneğin Renault, Orange, Deutsche Bank ve Lufthansa, Google'ın bulut hizmeti Google Cloud'u kullanıyor. Volkswagen, Amazon Web Servisi (AWS) kullanırken Fransız Sağlık Bakanlığı tüm verilerini Microsoft'un bulut hizmetlerinde tutuyor.

AVRUPA ÜLKELERİ ENDİŞELİ

Ülkelerin güçlü sektörlerine ve vatandaşlarına ait verilerin bir başka ülkenin veri depolarında tutulmasının ileride ne tür zayıflıklar, açıklar ve tehdit oluşturabileceğini tahmin etmek zor değil. Bu nedenle Avrupa ülkeleri bu durumdan oldukça rahatsız.

Almanya'da yayınlanan bir rapora göre uzmanlar, dijital alanda Avrupa'nın ABD karşısında etkisini yitirmekte olduğunu düşünüyor. Raporda Avrupa'ya ait verilerin çoğunluğunun şu anda Avrupa dışında olduğu kaydediliyor. Geri kalan veriler de fiziki olarak Avrupa'da yer alsa bile Avrupalı olmayan şirketlerce tutuluyor.

Fransız yetkililer de bulut meselesi ile ilgili olarak ortada inanılmaz ölçülerde büyük bir hükümranlık ve güvenlik sorunu olduğunu belirtiyorlar. AFP'ye konuşan üst düzey bir devlet yetkilisi, Avrupa'da benzer hizmetleri sunan son derece kaliteli teknoloji şirketler olsa da Avrupalı bu alternatiflerin daha pahalı ve kullanımlarının da Amerika'dakiler kadar pratik olmadığını belirtiyor.





ABD, VERİLERİ İNCELEME YETKİSİNE SAHİP

Avrupalıları endişelenmesine en çok neden olan şeylerden biri de ABD'nin 'Cloud Act' adı altında yasalaştırdığı bulut düzenlemesi.

2018'de hayata geçirilen bu düzenlemeye göre Amerikan istihbaratı ABD'de bulunan şirketlerin depoladıkları verileri gerekli görüldüğü takdirde inceleyebilir. Üstelik bunu, veri depo tesisi ABD topraklarında olmasa bile yapabilir.

AVRUPA'DAN ABD'YE RAKİP: GAIA X PROJESİ

Alman-Fransız ortaklığı ile ABD'ye rakip olmak için haziran ayında GAIA-X adlı Avrupa bulut projesi oluşturuldu.

Amerikan şirketlerinin sunduğu tüm hizmetleri sunma hedefiyle yola çıkan iki lider ülke, bir süre sonra AB düzenlemesi ile Avrupa merkezli şirketlerin ve kurumların veri depolama konusunda güvenlik ve kişisel veri standartları gereği, AB dışı şirketleri kullanmalarına kısıtlama getirebilir.