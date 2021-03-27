Tüm zorlukların üstesinden gelecek akıllı saat: Apple Watch Explorer Edition

Apple zorlu koşullara dayanıklı ve oldukça sağlam bir akıllı saat çıkarmayı düşünüyor. Apple Watch Explorer Edition olarak isimlendirilecek model, gelecek yılın başlarında karşımıza çıkacak.

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen giyilebilir teknolojilere öncülük eden akıllı saatler, özellikle sağlık ve spor takibi konularında ihtiyaçları karşılıyor.

Nabız ölçme, uyku takibi ve stres düzeyi gibi sağlık bilgileri hakkında bize bilgi veren akıllı saatler, her geçen sürede yeni özelliklere kavuşuyor.

Apple'ın piyasaya çıkardığı Apple Watch modelleri ise en çok tercih edilen akıllı saatler arasında yer alıyor.

Aktivite takibinden kan basıncını ölçmeye kadar pek çok özelliği bulunan Apple Watch modellerine talep oldukça fazla. Bunun farkında olan Apple, yeni modeller üzerinde çalışıyor.

APPLE WATCH EKSTRA KORUMA SAĞLAYACAK

Apple'ın daha dayanıklı kasaya sahip bir Apple Watch çıkarmayı planladığı bildiriliyor. Gelen bilgilere göre Cupertinolu şirketin piyasaya sürmeyi düşündüğü yeni akıllı saat ağır koşullara dayanacak kadar sağlam olacak.

Apple Watch'un bu sürümü, daha hareketli bir yaşam tarzına sahip kullanıcıları hedefleyecek. Yeni model, özellikle ekstrem spor meraklıları ve cihazı zorlu koşullarda kullananlara yönelik satışa çıkacak.

Standart Apple Watch ile aynı özelliklere sahip olması beklenen yeni model, Casio'nun G-Shock saatleri gibi ekstra darbe direnci ve korumayla gelecek.

2022 BAŞLARINDA GELECEK

Apple Watch Explorer Edition olarak isimlendirilmesi beklenen modelin, gelecek yılın başlarında satışa çıkması ve normal modellere göre daha pahalı olması bekleniyor.

APPLE'IN HEDEFİ 1 MİLYAR KULLANICI

Analistlere göre, 2015 yılından bu yana Apple Watch kullananların sayısı 100 milyon kullanıcıyı geçmiş durumda.

Yıllar içinde ivmesini yükselten akıllı saat, 2016 yılında 18 milyon, 2017 yılında 32 milyon, 2018 yılında 50 milyon ve 2019 yılında 72 milyon kullanıcıya ulaştı. 2020 yılında ise bu rakam 102 milyona kadar yükseldi.

Apple'ın yeni hedefi ise Apple Watch modellerinin 1 milyar kullanıcıya ulaşması. Bu rakama ulaşmak şimdilik epey zor görünse de marka, bu hedef doğrultusunda farklı özellikleri ve tasarımları saatlerine getirmeyi planlıyor.

Ayrıca ABD'li şirket, 2022 yılında akıllı saat satışlarının Mac'i geçmesini bekliyor.