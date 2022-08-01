Türk bilim adamı Mete Atatüre, Einstein’in ‘imkânsız’ dediğini başardı

Prof. Dr. Mete Atatüre, ölçülemez denen ışık seviyesinin gürültü ölçümünü yaptı. Türk bilim adamı, bu çalışmasıyla İngiltere’nin en prestijli ödülünü aldı.

İngiltere’nin Cambridge Üniversitesi'nde kuantum fiziği üzerine çalışan genç Türk bilim adamı Prof. Dr. Mete Atatüre, Einstein'ın ve diğer bilim insanlarının ölçülmesi imkânsız olarak kabul ettiği “ışık seviyesinin gürültü ölçümünü” başarıyla yaparak adını tarihe yazdırdı.

İngiltere’nin en prestijli ödülünü aldı

Atatüre, çalışmasıyla İngiltere’nin en prestijli ödülü Thomas Young ödülü ve madalyasına layık görüldü.

"Işığı sıkıştırma" olarak adlandırılan yöntemle ölçümü uygulayan Prof. Dr. Mete Atatüre, bunu yaparken atomdan tam 100 kat daha küçük bir süper atom elde etti.

Kuantum fiziği üzerine doktora yaptı

1975 Kayseri doğumlu olan Mete Atatüre,1992’de üniversite sınavında ilk 500’e girme başarısı gösterdi.

Bilkent Üniversitesi Fizik bölümünü bitiren Atatüre, İngiltere Institute of Physics’de kuantum fiziği üzerine doktora yaptı.

Stephan Hawking'le aynı bölümdeydi

Cambridge Üniversitesi’nde çalışmaya başlayan Atatüre, ünlü fizikçi Stephan Hawking'le aynı üniversitenin aynı bölümünde görev yaptı.

Türkiye’nin Nobel ödüllü yazarı Atatüre, bu tarihi başarıya nasıl imza attığını şu şekilde açıkladı:

“35 yıldır çok denenmesine rağmen başarılamamıştı”

“Bu çok küçük ama çok temel kuantum etkiyi gözlemleyebilmek için önce doğal atom yerine, kuantum nokta dediğimiz yarı-iletken nanomateryal kullandık. Böylece ışıkla etkileşimi tek bir atomdan 100 kat daha fazla olan bir 'süper atom' elde etmiş olduk. Yıllardır gözlenemeyen bu kuantum gürültüsünü böylece net bir şekilde ortaya çıkardık.

Yani, tam karanlıkta bile her daim var olduğunu düşündüğümüz temel gürültü seviyesinin, o karanlığa çok az miktar ışık eklediğimizde düşürülebileceğini ispat ettik. Bu etkinin var olabildiği deney koşullarında gürültü ölçümü, 35 yıldır çok denenmesine rağmen başarılamamıştı. Bunun ana sebebi olarak, etkinin var olduğu ışık seviyesinin gürültü ölçümü için çok az olmasıydı.”