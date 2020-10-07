Türk bilim insanlarından güneş pillerinin verimliliğini artıran buluş

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü'nde, güneş pillerinin verimliliğini artırmaya yönelik proje kapsamında geliştirilen yeni yöntemle, 1 nanometre boyutlarında "altın kuantum nokta" üretildi.

Güneş ışınlarından aldığı enerjiyi, iç fotoelektrik reaksiyondan faydalanarak doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren güneş pilleri, son zamanlarda oldukça sık karşımıza çıkıyor.

Ancak bu piller, yıllardır yapılan araştırmalara rağmen yeterince verimli çalışmıyor.

Enstitü Müdürü ve EÜ Enerji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şule Erten Ela öncülüğündeki "Ela Araştırma Grubu" tarafından, ışığı elektrik akımına dönüştüren güneş pillerinin verimliliğini artırmaya yönelik proje başlatıldı.

Bu kapsamda TÜBİTAK desteğiyle, ABD'de çalışmalarını sürdüren Bağdat Teknoloji Üniversitesi'nden Prof. Dr. Abdurrahman Khalaf Ali de gruba dahil edildi.

VERİMLİLİĞİ ARTIRAN BULUŞ

Çalışmalarını yoğunlaştıran uzmanlar, atom altı nanoparçacık olan ve daha önce 2-10 nanometre boyutlarında üretilebilen altın kuantum noktayı, 1 nanometre boyutunda üretmeyi başardı.

Altın kuantum noktaların, ışığı yüksek kapasitede soğurma özellikleri sayesinde mevcut güneş pili verimliliği yüzde 28'e kadar artırıldı.

İÇ MEKANDA KULLANILABİLİYOR

Mevcut güneş pillerinden daha az ışıkla çalışabildiği için iç mekanlarda kullanılabilen sistem; cama, perdeye monte edilerek odaya giren güneş ışığını enerjiye çevirebiliyor.

Düşük maliyetli olmasının yanı sıra çeşitli avantajları barındıran projenin, günlük yaşamın birçok notasında kullanılması düşünülüyor.

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Müdürü ve Enerji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şule Erten Ela, yaklaşık 15 yıldır bu konu üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Projemizde ilk defa lazer ablasyon yöntemi ile metalik altından 1 nanometre boyutlarında altın kuantum nokta ürettik.

Bu yöntem sayesinde pek çok farklı malzemeden kuantum noktaları üretebileceğiz." ifadelerini kullandı.

Şule Erten Ela, yabancı araştırmacıların Türkiye'yi tercih etmeye başladığını belirterek, Türk biliminin gelişimine katkı sundukları için gururlu olduklarını aktardı.



