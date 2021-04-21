Türk kripto para borsası THODEX'e ulaşılamıyor

Türkiye'deki bilindik kripto para borsalarından bir tanesi olan THODEX, son zamanlarda kullanıcılarını mağdur etmeye başladı. Şu anda THODEX borsasına erişim tamamen kesildi.

Son zamanlarda Türkiye artan kripto para yatırımları nedeniyle birçok yerli kripto para borsası faaliyete geçti. Bu borsalardan biri olan THODEX, geçtiğimiz haftalarda 2 milyon adet Dogecoin dağıtarak oldukça ses getirmişti.

Son zamanlarda THODEX borsasında garip olaylar olmaya başladı. Birçok kullanıcı, yerli borsanın kendilerini mağdur ettiğini belirterek sosyal medyada seslerini duyurmaya çalışıyor.

Geçtiğimiz günlerde kullanıcılar, THODEX borsasındaki paralarını farklı borsalara transfer etmek istediklerinde, borsada kesintiler yaşandığını ve THODEX'in işlemlere izin vermediğini söylüyordu.

THODEX: YALNIZCA DOGECOIN İŞLEMLERİNDE SORUN VAR

Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkiler üzerine açıklama yapan THODEX, yalnızca Dogecoin işlemlerinde sorun yaşandığını ve diğer işlemlerin sorunsuz devam ettiğini açıklamıştı.

THODEX TAMAMEN KAPANDI

Bugünlerde ise sorunun ciddi bir boyuta ulaştığını gösteren bir olay yaşandı ve borsa şu anda tamamen kapandı. Şu anda THODEX'e girmek isteyen kullanıcılar bir uyarı mesajıyla karşılaşıyor.

THODEX uyarı mesajında; yeni ortaklık teklifleri aldıklarını, bu teklifleri kabul ettiklerini ve anlaşma tamamlanana kadar tüm işlemlerin durdurulduğunu söylüyor.

THODEX'e girmek isteyen kullanıcılar, aşağıdaki mesajla karşılaşıyor:

“Son 2 yıllık süreçte kripto varlıklara duyulan ilginin artması ve büyük aktörlerin sektöre dahil olması ile birlikte, borsaların büyümesi ve yeni adımlar atması da kaçınılmaz hale gelmiştir.

İsmini anlaşma süreci tamamlandığında duyuracağımız dünya çapında bilinirliği olan banka ve fon şirketleri, uzun süredir şirketimize yatırım yapmak istemekte ve ortaklık teklifinde bulunmaktadır.

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına gelen ortaklık teklifini olumlu değerlendirme kararı alınmıştır. Bu sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin durdurulup devir sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Süreç ise yaklaşık 4-5 iş günü sürecektir. Bu süre zarfında kullanıcılarımıza düzenli olarak bilgilendirme sağlanacaktır.”

DOGECOIN THODEX'İ BATIRDI İDDİASI VAR

Öte yandan sosyal medya kullanıcıları, Dogecoin yüzünden THODEX'in battığını dile getiriyor. Geçtiğimiz haftalarda şirket, 2 milyon adet Dogecoin dağıtmış, ancak birkaç gün önce Dogecoin neredeyse 10 katına çıkmıştı.

Konuyla ilgili THODEX yetkililerinden şimdilik herhangi bir açıklama gelmedi. Öte yandan THODEX kurucusu ve CEO'su Faruk Fatih Özer'in Twitter hesabının kapanması da dikkat çekti.