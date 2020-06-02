Türk Milli Klavye Takımı, 3 dünya şampiyonluğu elde etti

Milli klavye takımımız, Dünya İnternet Klavye Şampiyonası'nda 3'ü dünya şampiyonluğu olmak üzere 8 madalya kazandı.

Hızlı klavye kullanma konusunda düzenlenen en prestijli yarışma olan Dünya İnternet Klavye Şampiyonası, Birleşmiş Milletler bünyesindeki INTERSTENO Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu tarafından yapılıyor.

Dünya İnternet Klavye Şampiyonası finalleri, 1.490 yarışçının katılımıyla 14 Nisan-1 Haziran tarihleri arasında yapıldı.

MİLLİ TAKIMIMIZ ŞAMPİYON OLDU

Klavye Milli Takımımız; biri dünya rekoru olmak üzere, farklı dallarda 3 şampiyonluk, 2 ikincilik, 3 üçüncülük elde etti ve toplam 8 madalya alarak 2020’nin Dünya Şampiyonu olmayı başardı.

Yarışmada; Çekya 9, Japonya 2, İtalya 2, ABD 2 ve Rusya 1 madalya kazandı.







DÜNYA REKORU KIRDIK

Anadil yarışında, 0-12 yaş Küçükler Kategorisinde Afyonkarahisar Sandıklı Cumhuriyet Ortaokulundan Nisan Maya Tunçoğlu, dakikada net 109 sözcük yazarak dünya rekoru kırdı.

Tunçoğlu ayrıca, çok dilli yarışlarda da 15 dilde net 47 bin 366 vuruşla dünya şampiyonu oldu.

21-99 yaş Deneyimliler kategorisinde de Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı'ndan Celal Aşkın, dakikada net 153 sözcük yazarak dünya şampiyonluğunu kazandı.

Şampiyonada ayrıca, Sandıklı Cumhuriyet Ortaokulu'ndan Rümeysa Özen, Enes Öztaş, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden İlyas Pamukçu da madalya aldı.

TOPLAMDA 100. ŞAMPİYONLUK

Bu yarışmayla; en bilimsel yöntemlerle 10 parmakla ve bakmadan yazan Türk takımının, tarih boyunca kazandığı dünya şampiyonluğu sayısı 39'u dünya rekoru olmak üzere 100'e ulaştı.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen Dünya İnternet Klavye Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı; 4 şampiyonluk, 4 ikincilik ve 4 üçüncülük alarak takım sıralamasında yine dünya şampiyonluğunu elde etmişti.