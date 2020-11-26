Türk Milli Klavye Takımı, yeniden dünya şampiyonu oldu

ZAV 100 Uluslararası İnternet Bilgisayar Klavye Şampiyonası'nda Türk milli takımı, toplamda 4 madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu

Hızlı klavye kullanma konusunda düzenlenen en prestijli yarışma olan Dünya İnternet Klavye Şampiyonası, Birleşmiş Milletler bünyesindeki INTERSTENO Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu tarafından yapılıyor.

Afyonkarahisar’a bağlı Sandıklı ilçesinde 7. sınıf öğrencisi olan Nisan Maya Tunçoğlu, INTERSTENO Çekya Temsilciliği tarafından düzenlenen ZAV 100 Uluslararası İnternet Bilgisayar Klavye Şampiyonası'nda "0-12 Yaş Küçükler Kategorisinde" dakikada net 699 vuruş yaparak dünya klavye şampiyonu olmayı başardı.

4 MADALYA KAZANDIK

21-24 Kasım'da gerçekleştirilen ZAV 100 Uluslararası İnternet Bilgisayar Klavye Şampiyonası'nda Türk milli takımı, toplamda 4 madalya kazanarak şampiyonluk elde etti.

"ÜLKEMİZİN ADINI DUYURMAK GURUR VERİCİ"

14 Nisan-1 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Dünya Klavye Şampiyonası'nda da dakikada net 109 sözcük yazarak dünya rekoru kıran Nisan Maya Tunçoğlu, "12 madalyanın 4'ünü biz aldık ve takım olarak şampiyon olduk. Ülkemizin adını tüm dünyaya duyurmak oldukça gurur verici. Elde ettiğim dünya birinciliğini kimseye kaptırmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen Dünya İnternet Klavye Şampiyonası'nda da Türk Milli Takımı; 4 şampiyonluk, 4 ikincilik ve 4 üçüncülük alarak takım sıralamasında yine dünya şampiyonluğunu elde etmişti.

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