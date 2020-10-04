Türk mucitlerden güneş panellerinde verimliliği artıran icat

Necmettin Erbakan Üniversitesi İnovasyon bölümünde yüksek lisans öğrencisi olan Furkan Doğan ve Metehan Kaya, yüzde 20 verimlilikte çalışan güneş panellerinden alınan enerjiyi yüzde 70'e çıkardı.

Son zamanlarda oldukça sık kullanılmaya başlanan güneş panellerinde, şimdiye dek çözülemeyen bir sorun var: Verimlilik.

Bildiğiniz gibi güneş panelleri, güneş enerjisini kullanmak üzere tasarlandıkları için çatılara düz olarak yerleştirilir. Ancak panele çarpan güneş ışınlarının açısı değiştiğinden verimlilik giderek düşer.

Bu verimsizliğin üstesinden gelmek için bilim insanları, ışığı yakalamak ve emilen güneş enerjisi miktarını artırmak için 3 boyutlu nano yapılar da dahil olmak üzere çeşitli teknolojiler üzerinde çalışıyor.

Örneğin MIT araştırmacılarından oluşan bir ekip, güneş panellerinin şeklini değiştirerek 20 kat daha fazla güç alan bir 3 boyutlu güneş paneli geliştirmişlerdi.

TÜRK MUCİTLERDEN VERİMLİLİĞİ ARTIRAN BULUŞ

Necmettin Erbakan Üniversitesi İnovasyon bölümünde yüksek lisans öğrencisi olan Furkan Doğan ve Metehan Kaya, güneş panellerindeki verimlilik sorununu çözecek yeni bir buluşa imza attı.

Öğrencilerin geliştirdiği yeni sistem, çok daha küçük alanlarda çok daha fazla güneş paneli kullanarak, yüzde 70'e varan enerji verimliliği sağlıyor.

Tasarlanan yeni sistemde 3 boyutlu paneller, birbirine eşit parçalara bölünüyor ve bölündükçe yüzey alanları artıyor. Böylece panellerden 3 kat daha fazla enerji elde edilebiliyor.



DAHA AZ YER KAPLIYOR

Furkan Doğan ve Metehan Kaya'nin geliştirdiği yeni sistem, klasik güneş panellerinden daha az yer kaplıyor ve devasa alanlara ihtiyaç duymuyor. Bu da yeni panellerin şehir içi gibi kısıtlı alanlarda rahat bir şekilde kullanılmasını sağlıyor.

Yüzey alanını kat kat artıran paneller, normal güneş panellerinden daha çok ışık yakalayabiliyor. Bu da panellerin, günün tüm saatlerinde yüksek enerji üretebileceği anlamına geliyor.

SERİ ÜRETİME HAZIR

Yeni buluşlarının prototipleme ve verimlilik deneylerinin tamamen bittiğini belirten Furkan Doğan ve Metehan Kaya, seri üretime geçmeye hazır olduklarını söylüyor.

İki mucit, üretimin başlaması için Türkiye'nin büyük güneş paneli üreticisi şirketleriyle görüşme halinde.



