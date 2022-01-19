Türk oyun şirketi Dream Games'in değeri 2,75 milyar doları aştı

Dream Games, 2.75 milyar dolar değerlemeye ulaşarak dünyanın en değerli mobil oyun şirketlerinden biri haline geldi.

Geçtiğimiz yıl haziran ayında aldığı yatırımla 1 milyar dolar değerlemeye ulaşarak Türkiye’nin üçüncü ‘unicorn’u unvanının sahibi olan Dream Games, 255 milyon dolarlık yeni yatırım alarak, 2,75 milyar dolar değerlemeye ulaşmayı başardı.

Dream Games, altı ay gibi kısa bir sürede değerini yaklaşık üç katına çıkarmayı başardı. 2019 yılında kurulan İstanbul merkezli mobil oyun şirketi, bugüne kadar toplam 468 milyon dolar yatırım aldı.

Dream Games CEO’su Soner Aydemir, oyun geliştirmeye olan yaklaşımlarının, animasyon devi Pixar’ın film yapımcılığına olan yaklaşımına çok benzediğini belirterek, "Mühendislikle sanatı buluşturarak, oyunumuzda yer alan binlerce detayın mükemmel bir uyum içinde olmasını sağlıyoruz. Böylelikle dünya çapında milyonlarca kullanıcı tarafından beğenilen, kaliteli bir oyun deneyimi sunmayı başarıyoruz." ifadelerini kullandı.

ROYAL MATCH BÜYÜK BAŞARI ELDE ETTİ

Firmanın üçüncü yatırım turuna liderlik eden Index Ventures’ın ortağı Stephane Kurgan da Dream Games’in ilk oyunu olan Royal Match'in yakaladığı başarıyla tüm beklentileri aştığını belirtti.

Royal Match'ın sekiz ayda 2021'in en çok oynanan mobil oyunlarından biri olduğunu aktaran Kurgan, "Bünyesine kattığı yaratıcı yetenekler, geliştirdiği mühendislik uzmanlığı ve sergilediği örnek iş ahlakı sayesinde Dream Games, sektördeki en iyi şirketlerden birisi haline geldi.

Daha şimdiden mobil oyun alanında mükemmeliyet olarak görülen normları değiştirdiler. Bundan sonra nereye ulaşacaklarını görmek için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

2021 yılında dünyanın en fazla hasılat yapan mobil oyunlarından biri olan Royal Match, ABD, İngiltere ve diğer büyük pazarlarda en büyük 10 mobil oyundan biri olmayı başardı.

Dream Games, 2022 yılında yeni bir oyunun geliştirilmesine başlamayı planlıyor. İstanbul'daki ofislerinde 80 kişilik bir ekibi olan şirket, 2022’de 120 kişiyi daha işe almayı hedefliyor.