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    Türk roket takımı, ABD'de düzenlenecek yarışmaya katılacak

    Marmara Roket Takımı, Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenecek ‘Sounding Rocket’ yarışmasında ülkemizi temsil edecek.
    • İHA
    • 25.02.2022 - 10:03
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    Türk roket takımı, ABD'de düzenlenecek yarışmaya katılacak

    TEKNOFEST yarışmalarında tanışan 5 farklı üniversiteden öğrencinin kurduğu Marmara Roket Takımı, Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenecek ‘Sounding Rocket’ yarışmasında boy gösterecek.

    Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü tarafından desteklenen Marmara Roket Takımı, TEKNOFEST yarışmalarında tanışan ve iletişimi sürdüren öğrenciler tarafından kuruldu.

    Takımda; SUBÜ, İstanbul Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Fırat Üniversitesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nden öğrenciler bulunuyor.

    TEKNOFEST TECRÜBELERİNİ DÜNYA'YA GÖSTERECEKLER

    Ekip, TEKNOFEST’te kazandığı tecrübeleri ABD’de tüm dünyaya açık olan yarışmada göstermeyi hedefliyor.

    roket

    Ayrıca TEKNOFEST’in yurt dışında düzenlenen yarışmalardan daha üst düzeyde olduğu ve Türk mühendis adaylarının yapabileceklerini kanıtlamak da ekibin amaçları arasında yer alıyor.

    Hazırlıklarını gerçekleştirmek için Sakarya’da toplanan takım üyeleri, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ile de bir araya geldi.

    Dünyadaki en eski roket yarışmalarından olan ‘Sounding Rocket’, ABD’deki uzay ekosistemi ile iç içe olması sebebiyle farklı tecrübeler kazanmayı mümkün kılacak bir niteliğe sahip.


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