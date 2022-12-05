Türk savunma sanayiinin mimarları

STM’nin başarılı mühendisleri, Türk savunma sanayiinin yerlilik oranının yüzde 80'lere ulaşmasında etkin rol aldı. Türk mühendisler, birçok kritik projeye imza attı.

Türkiye’nin 'tam bağımsız savunma sanayii' hedefleri doğrultusunda, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde çalışmalar yapan Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM), Türkiye’nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul, paydaşı olduğu MİLGEM Ada Sınıfı Korvet, Lojistik Destek Gemisi, denizaltı tasarım, dizayn ve modernizasyon gibi askeri denizcilik alanında önemli projeler gerçekleştirdi.

Bunların yanı sıra mini vurucu İHA Kargu, milli gözcü İHA Togan, mühimmat bırakan İHA Boyga ve sabit kanatlı kamikaze İHA Alpagu gibi insansız hava araçları gibi siber güvenlik ve bilişim alanındaki önemli projelerde imzası olan STM’nin mühendisleri, Türk savunma sanayiinin yerlilik oranının yüzde 80'lere ulaşmasında etkin rol oynadı.

İhracat projelerinin farklı aşamalarında görev aldı

STM’nin Deniz Projeleri Direktörlüğü’nde Savaş Sistemleri Entegrasyon Grup Lideri olarak görev yapan Mediha Sönmez Tanrıbakan, yurt içi yerli ve milli, yurt dışı ihracat projelerinin farklı aşamalarında çalıştığını söyledi.

Tanrıbakan, bu yıl Mavi Vatan’da görevine başlayan Test ve Eğitim Gemisi TCG UFUK, Türkiye’nin ilk milli korvet projesi MİLGEM ADA sınıfı korvetler, Cumhuriyetin 100'üncü yılında Türk Donanması’na teslim edilecek Türkiye’nin ilk milli fırkateyn projesi (İstif Sınıfı) TCG İstanbul ve Denizde İkmal Tankeri gibi birçok projenin farklı bölümlerinde görev aldığını belirtti.

Onlar birer savaş sistemleri mühendisi

Bir geminin tasarımından teslim edilme sürecine kadar masada ve sahada aktif olarak çalıştıklarını belirten Tanrıbakan, savaş sistemleri mühendisleri olarak yaptıkları işin; dizayn, entegrasyon ve test olmak üzere üç ana başlıkta toplanabileceğini ifade etti.

Türkiye’nin son yıllarda savunma sanayii alanında önemli başarılara imza attığını ve bunun bir parçası olmaktan dolayı gururlu olduğunu aktaran Tanrıbakan, şöyle konuştu:

“Parmakla gösterilen bir ülke haline geldik”

“Bir mühendis olarak başından sonuna kadar her türlü aşamasında çalıştığınız bir projeyi teslim etmek çok gurur verici bir şey. Bence mühendisliğin en güzel karşılığını aldığınız aşamadır. Ülkemizin savunma sanayii alanında gerçekleştirdiği atılımda, biz Türk mühendisler de deniz projelerinde birçok başarıya imza attık. Yıllar içerisinde yurt dışı bağımlılığımızı büyük ölçüde azaltarak, dünyada artık bu alanda parmakla gösterilen bir ülke haline geldik. Böyle bir başarının içinde olmak ayrıca gurur verici. Biz, her yaptığımız projede çıtayı daha üste koymak için azami gayreti gösteriyoruz.”

Taktik mini İHA sistemlerini geliştiriyor

STM’nin Otonom Sistemler Müdürlüğü’nde, taktik mini İHA sistemlerinin geliştirilmesinde çalışan Endüstriyel Tasarım Mühendisi İrem Güldemet ise kendisinin bir asker çocuğu olduğunu ve savunma sanayiinde çalışmayı seçmesinde bunun da etkili olduğunu söyledi.

“Evde de milli değerlerle büyüdüm”

DHA’ya konuşan Güldemet, “Ben bir asker çocuğuyum. Evde de milli değerlerle büyüdüm. Bir gün babamla haberleri izlerken, haberde gördüğümüz Kargu İHA’nın bizim ürünümüz olduğunu görünce ‘Sizler mi yaptınız bunu?’ diye sordu. Ben de gururla ‘Evet’ dedim. Bu bana sağlam bir motivasyon kaynağı olmuş oldu. Üst düzey komutanlarımızdan birinin, yaptığımız ürünün tasarımı konusunda selamlarını iletmiş olması da ciddi bir motivasyondu.” diye konuştu.