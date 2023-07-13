Türkçe desteği geldi! Google, ChatGPT rakibi sohbet botu Bard'ı güncelledi Google, yapay zekası Bard'ın dil yeteneklerini geliştirdi kullanıcılar artık 40 dilde yanıt alabilecek.

ensonhaber.com

ChatGPT, henüz test aşamasında olmasına rağmen yetenekleri ile bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, neredeyse her şeyi bilen kişisel bir öğretmen gibi birçok soruya doğal yanıtlar verebiliyor.

Google'ın ana kuruluşu Alphabet, geçtiğimiz aylarda yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'ye rakip olabilecek "Bard" isİmli teknolojisini görücüye çıkardı.

Google Bard artık 40 dili destekliyor

Google, yapay zekası Bard'ın dil yeteneklerini geliştirdi kullanıcılar artık 40 dilde yanıt alabilecek. Üstelik destek verilen diller arasında artık Türkçe de var.

Bard, kullanıcılara metin tabanlı yanıtların yanı sıra sesli yanıtları da sunuyor. Böylelikle kullanıcılar cevapları sesli olarak dinleyebiliyor.

Öte yandan, Google'ın güncellenmiş gizlilik politikası, halka açık verileri yapay zeka modellerini eğitmek için kullanabileceğini belirtiyor.

Ancak Google'ın Bard yapay zekasının Avrupa'daki lansmanı, gizlilik endişeleri nedeniyle ertelendi.

AB Komisyonu, Google’dan Bard’ın kullanıcıların gizliliğini nasıl koruyacağına dair yeterli bilgi alamadığını söyledi.

Ayrıca Bard’ın, toplanan verilerin hedefli reklamcılık gibi amaçlara hizmet etmesinin nasıl engelleyebileceğine dair şüpheler de var.