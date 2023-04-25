Türkiye 110. sırada! İşte en hızlı internete sahip ülkeler Speedtest, ilk çeyreğe ait mobil ve genişbant internet hız verilerini açıkladı. Türkiye'nin zirveden epey uzak olması dikkat çekti.

ensonhaber.com

Dünyanın en popüler internet hızı ölçüm platformlarından Speedtest, 2023'ün ilk çeyreğine ait hız verilerini paylaştı.

Ülke bazında da mobil ve genişbant internet hızlarını da açıklayan platform, en hızlı ve en yavaş internet hızlarına sahip ülkeleri de yayınladı.

Speedtest verilerine göre mart ayı sonunda dünya çapında ortalama mobil internet hızı indirmede 41.54 Mbps, yüklemede 10,42 Mbps oldu. Ortalama gecikme (ping) değeri ise 28ms olarak hesaplandı.

Genişbant internet hızı ortalaması ise indirme hızı 79 Mbps, yükleme hızı 34.92 Mbps olarak paylaşıldı. Ortalama gecikme (ping) değeri ise 19ms olarak kayıtlara geçti.

En hızlı internete sahip ülkeler

Speedtest verilerine göre ortalama 178,25 mbps mobil internet indirme hızına sahip olan Birleşik Arap Emirlikleri, en hızlı internet hızına sahip ülke olurken, onu 174,56 Mbps ortalama hıza sahip olan Katar izledi. Norveç ise, ortalama 143,55 Mbps mobil internet hızı ile üçüncü sırada yer alıyor.

Speedtest tarafından açıklanan genişbant internet verilerine baktığımızda ise sıralama oldukça değişiyor. Singapur, 235,40 Mbps indirme hızıyla dünyanın en hızlı genişbant internet hızına sahip ülke olurken; Birleşik Arap Emirlikleri 221,87 Mbps ile ikinci, Şili ise 220,39 ile üçüncü sırada yer alıyor.

Türkiye zirveden epey uzak

Açıklanan verilere göre Türkiye, hem mobil hem de genişbant internet hızlarında zirvenin oldukça gerisinde kaldı.

Mobil internet hızında Türkiye, 32,06 Mbps ile 66. sırada kendine yer buldu. Ülkemizin ortalama mobil yükleme (upload) hızı 13,23 Mbps olarak açıklanırken, gecikme (ping) değeri ise 23ms olarak açıklandı.

Genişbant internet hızında yine durum pek iç açıcı değil. Türkiye, genişbant internet hızında 33,32 Mbps hız değerinde kalarak 110. sırada kendine yer buldu.

Ülkemizin ortalama genişbant yükleme (upload) hızı 6,83 Mbps olarak açıklanırken, gecikme (ping) değeri ise 10ms olarak kayıtlara geçti.