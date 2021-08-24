Türkiye, 6 ayda 44 milyon kötü amaçlı yazılım saldırısına maruz kaldı

Kaspersky araştırması; kötü amaçlı yazılımların Türkiye genelinde yaygın olduğunu, bu yılın ilk yarısında Türkiye'ye yönelik 44 milyon saldırı gerçekleştirdiğini söylüyor.

Koronavirüs nedeniyle internet kullanımının oldukça artması, siber saldırganları da harekete geçirdi. Özellikle geçtiğimiz yıl yapılan siber saldırı sayılarında rekor artışlar yaşandı.

Yapılan araştırmalar, söz konusu saldırıların bu yılın ilk yarısında da artarak devam ettiğini gösteriyor.

Kaspersky araştırması; kötü amaçlı yazılımların Türkiye genelinde yaygın olduğunu, bu yılın ilk yarısında Türkiye'ye yönelik 44 milyon saldırı gerçekleştirildiğini ortaya koydu.

META ÜLKELERİ ARASINDA İLK SIRADAYIZ

Türkiye, 2020'nin ilk 6 ayına göre yüzde 4'lük düşüşe rağmen diğer Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) ülkelerine kıyasla kötü amaçlı yazılım saldırıları sayısında ilk sırada.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Türkiye Pazarlama Müdürü Ünsal Yurdakonar, dijital büyümenin saldırıları yoğunlaştırdığını belirterek, "Kötü amaçlı yazılımlar her zaman endişe kaynağı olsa da özellikle geçtiğimiz bir yılda bilgisayar korsanları, tüketicilere ve kurumsal yapılara ait sistemleri tehlikeye atmaya, kritik veri ve bilgilere erişim sağlamaya odaklandı.

Geçen yıldan bu yana dijital dönüşümdeki büyüme ve koronavirüs pandemisinden kaynaklanan uzaktan çalışmadaki artış göz önüne alındığında Orta Doğu ülkeleri, kullanıcı eğitimi veya siber güvenlik anlayışı eksikliğinden yararlanmak isteyenler için çekici bir hedef haline geldi." dedi.

ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER

Kaspersky, kötü amaçlı yazılımlardan korunmak için alınması gereken tedbirleri şöyle sıralıyor:

Internete bağlanan her cihaza antivirüs yazılımı yükleyin.

Yalnızca güvenilir sitelerden uygulama indirin. O zaman bile her zaman uygulama izinlerini kontrol edin ve bazı izinler mantıklı gelmiyorsa programı kurmayın.

Özellikle şüpheli spam e-postalarından, mesajlarından veya şüpheli görünen web sitelerinden gelen doğrulanmamış bağlantılara tıklamayın.

İşletim sistemlerini ve uygulamaları her zaman en son yamalarla güncel tutun.

Bilgisayar korsanları korumasız cihazları hedefleyebileceğinden kafelerde, restoranlarda ve diğer yerlerde ücretsiz Wi-Fi kullanırken tedbirli olun.