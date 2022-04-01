Türkiye, 6 yıl önce 4.5G ile tanıştı

Türkiye'nin yüksek mobil internet hızı sunan 4.5G teknolojisiyle tanışmasının üzerinden 6 yıl geçti.

Kullanıcılara sıfır gecikmeli yüksek hızlı internet sunan 5G teknolojisi, son yıllarda akıllı telefonlarda da karşımıza çıktı.

Birçok ülke henüz bu teknoloji için hazır olmasa da bazı ülkeler, şimdiden 5G altyapısını oluşturup kullanmaya başladı. Gelecek yıllarda Türkiye'de de bu teknoloji vatandaşların hizmetine sunulacak.

TÜRKİYE'NİN MOBİL İNTERNET SERÜVENİ

Türkiye, 1991'de araç telefonları aracılığıyla 1G teknolojisiyle tanıştı. İnterneti 1993'te; cep telefonuyla görüşme, veri aktarımı ve SMS gönderimine olanak sağlayan 2G'yi ise 1994'te kullanmaya başlayan ülkemiz, sesin yanında datanın da önem kazanmasıyla 2009 itibarıyla 3G'ye geçti.

6 YIL ÖNCE 4.5G KULLANIMA SUNULDU

Türkiye, 1 Nisan 2016'da ise mobil cihazlarda internet hızını 12 kat artıran 4,5G teknolojisiyle tanıştı.

Vatandaşlar, aradan geçen süreçte 4.5G'ye büyük ilgi gösterdi. 2021 sonu itibarıyla 86 milyon 288 bin 834 mobil abonenin 80.2 milyona yakını 4.5G'ye geçti.

4.5G hizmetlerinin sağlıklı sunulabilmesi için fiber yatırımlara devam edilirken işletmecilerin toplam fiber uzunluğu 471 bin 20 kilometreye ulaştı.

4.5G ile mobil haberleşme şebeke ekipmanlarında dışa bağımlılığı azaltacak adımlar da hız kazandı.

ULAK Projesi ile ilk defa tamamen yerli ve milli imkanlarla 4.5G baz istasyonunun tasarım ve üretimi gerçekleştirildi. Türkiye'nin yerli baz istasyonu ULAK üzerinden ilk görüntülü görüşme yapıldı.

YERLİ VE MİLLİ 5G GELİYOR

Bu yıl ihalesi yapılarak gelecek yıl kullanılmaya başlanması planlanan 5G teknolojisine yerli ve milli olanaklarla geçmek için çalışmalar hızlandırıldı.

Başta İstanbul Havalimanı olmak üzere Türkiye'de birçok noktada Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun da yer aldığı denemeler yapılıyor.

Ticari olarak 5G şebekesinin sunumuyla ilgili operatörlerle çalışmalar koordineli şekilde devam ediyor.

5G ile Ultra HD çözünürlüğündeki videoları indirmek ve karşıya yüklemek daha hızlı olacak. İnternete bağlı binlerce cihaz hayali de 5G ile gerçek olabilecek.

İndirme hızlarını saniyede 10 gigabayta çıkaracak 5G, 4G'ye kıyasla daha yüksek radyo frekanslarını kullanıyor.