Türkiye, akıllı telefon üretim üssü haline geliyor: İşte yatırım yapan markalar

Huawei ile başlayan Türkiye'ye yatırım yolculuğuna; Xiaomi, OPPO, Samsung, TECNO Mobile, TCL, Realme ve Vivo markaları da eklendi. Artık birçok telefon modeli, ülkemizde üretiliyor.

Son dönemlerde Türkiye'de üretim yapmak isteyen dev markaların sayısında artış yaşanıyor. Huawei'nin, AR-GE merkezi ile başlayan dijital teknoloji şirketlerinin Türkiye'ye yatırım yolculuğuna birçok yeni marka eklendi.

Xiaomi, OPPO, Samsung, TECNO Mobile, TCL, Realme ve Vivo markaları da akıllı telefon üretimi için Türkiye'yi tercih etti.

TÜRKİYE, ÖNEMLİ BİR ÜRETİM ÜSSÜ OLACAK

Dünyanın önde gelen cep telefonu üreticilerinin yatırımları ile Türkiye'nin, bölgenin önemli akıllı telefon üretim üslerinden biri haline gelmesi bekleniyor.

Son dönemde pek çok teknoloji şirketi Türkiye'ye yatırım kararı açıklarken, söz konusu yatırımlar, ülke ekonomisine sağladığı katkının yanı sıra pek çok kişiye de istihdam kapısı oldu.

YERLİ ÜRETİM TELEFONLAR SATIŞTA

Akıllı telefon üreticileri, özellikle İstanbul ve çevresinde üretim tesislerini hayata geçirirken, ilk aşamada Türkiye'de giriş seviyesi modellere yönelen şirketlerden bazıları, Türkiye'de üretilmiş telefonlarını satışa sunmaya başladı.

Yerli üretim olarak piyasaya çıkan söz konusu telefonlar, vergilendirme avantajının sağladığı daha uygun fiyatıyla da ön plana çıkıyor.

Gelin şimdi hep birlikte, Türkiye'ye yatırım yapma kararı alan dev markalara daha yakından bakalım.

XIAOMI

Dünyanın en büyük üçüncü telefon üreticisi Xiaomi, mart ayında İstanbul'da açılışını yaptığı fabrika ile Türkiye'de telefon üretimine başladı.

Türkiye'ye 30 milyon dolarlık yatırım yapan şirket, dünyada üretim yaptığı 4'üncü ülke olarak Türkiye'yi seçti. Şirket, söz konusu yatırımıyla yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlayacak.

Yerli üretime ilk olarak Redmi 9C modeliyle başlayan şirket, bu modele ek olarak Redmi 9T modelini yerli üretim etiketiyle satışa sundu.

OPPO

Çin'in en büyük telefon üreticisi OPPO, mart ayında Tuzla'da 12 bin metrekare kapalı alana sahip bir fabrikada üretime başladığını açıklamıştı.

OPPO, Türkiye'de üretilen ilk modeli olan OPPO A15s'in ardından "Made in Turkey" ibaresiyle gelen ikinci telefonu Reno5 Lite modelini de kullanıcıların beğenisine sundu.

SAMSUNG

Apple'ın en büyük rakibi Güney Koreli teknoloji devi Samsung da Türkiye'de üretime başladı.

"Sunny" markasıyla üretim yapan Atmaca Elektronik'le anlaşan Samsung'un Türk yapımı cep telefonları, "Türkiye'de montajlandı" yazısıyla mağazalardaki yerini almaya başladı.

TECNO MOBILE

Çinli akıllı telefon üreticilerinden TECNO, 35 milyon dolarlık yatırım ile Türkiye'de üretime geçti. TECNO Mobile'ın Türkiye Ülke Müdürü Hank Li, İstanbul Pendik'te bulunan fabrikada yaklaşık 1.000 kişilik bir istihdam yaratmayı hedeflediklerini belirterek, Türkiye yatırımlarını uzun vadede artırmayı planladıklarını bildirdi.

TCL

Bir başka akıllı telefon üreticisi TCL'nin de tercihi Türkiye oldu. Arçelik ile güçlerini birleştiren marka, ülkemizde akıllı telefon üretimine başladı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan Çerkezköy OSB'de "TCL" markasıyla üretime başlayan şirket, ilk aşamada yıllık 450 bin telefon üretmeyi planlarken, 2022'de telefon üretme kapasitesini 1 milyona kadar çıkarmayı hedefliyor.

VIVO VE REALME

Çinli teknoloji şirketi Vivo da Gebze'de bir tesisi kiralayarak Türkiye'de üretim yapacağını açıkladı.

Akıllı telefon üreticisi Realme ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'de üretime başlayacaklarını resmi olarak açıkladı.

HUAWEI'NİN EN BÜYÜK İKİNCİ AR-GE MERKEZİ TÜRKİYE'DE

Türkiye yatırımlarına daha önce başlayan teknoloji şirketi Huawei, 10 yıl içinde Türkiye'ye 520 milyon TL yatırım yaptığını duyurmuştu.

Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li, şubat ayında yaptığı açıklamada, Huawei'nin Çin dışındaki en büyük ikinci AR-GE Merkezi olarak da Türkiye'nin Huawei için büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

Şirket, her ne kadar ülkemizde akıllı telefon üretmiyor olsa da AR-GE yatırımlarıyla oldukça dikkat çekiyor.

TÜRKİYE, BÜYÜK BİR PAZAR

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği'nden (MOBİSAD) derlenen bilgilere göre, Türkiye telefon üreticileri için büyük bir pazar olma konumunda bulunuyor.

Geçen yıl Türkiye'de 10 milyon 500 bin resmi telefon satışı yapılırken, kayıt dışı veriler de eklendiğinde bu rakam 12 milyona çıkıyor.