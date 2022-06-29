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    Türkiye, elektrikli araç satışlarında Avrupa sonuncusu

    Elektrikli araç satışları için Avrupa ülkelerinin incelendiği listede, Türkiye yüzde 0,5 pazar payı ile sonuncu sırada yer alıyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2022 - 09:13
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    Türkiye, elektrikli araç satışlarında Avrupa sonuncusu

    Türkiye'de her ne kadar otomobil pazarında satışlar artsa da elektrikli araç satışları için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Çünkü benzinli ve dizel araçlara kıyasla, elektrikli satışları yok denecek kadar az.

    Öte yandan, birçok ülke şimdiden elektrikli araçları benimsemiş görünüyor. Satışlarda Çin başı çekerken; Avrupa'da ise Norveç, Hollanda ve İsveç gibi ülkeler önde geliyor.

    Elektrikli araç trendini geç de olsa yakalamaya çalışan ülkelerin, 2012 ve 2021 yılları arasında elektrikli araçların toplam satışlardaki payları incelendiğinde, İtalya'nın yüzde 9,5 ile ilk sırada olduğunu görüyoruz.

    Türkiye sonuncu sırada

    Türkiye, elektrikli araçların toplam satışlardan elde ettiği yüzde 0,5 pay ile sonuncu sırada yer alıyor.

    Türkiye, elektrikli araç satışlarında Avrupa sonuncusu #1

    Elektrikli araç satışlarının yüksek olduğu ülkelerde, hükümetlerin teşvik uyguladığı biliniyor. Ülkemizde ise elektrikli araç çeşitliliği son 2-3 yılda artmaya başlamış olsa da fiyatlar oldukça yüksek.

    Örneğin, ülkemizde satılan en ucuz elektrikli otomobillerden biri olan Renault ZOE'nin fiyatı 700 bin TL'nin üzerinde.

    Öte yandan birçok sürücü, Türkiye'nin elektrikli şarj altyapısının hala yeterli olmadığını düşünüyor.


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