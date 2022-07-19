Türkiye, en çok Instagram kullanan 6. ülke konumunda

Türkiye, en çok Instagram kullanan 6. ülke konumunda

2022 yılında dünyada en fazla Instagram kullanıcısına sahip ülkeler belli oldu. Türkiye, listenin 6. sırasında yer alıyor.

Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulamalarından Instagram, kullanıcı sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor.

Statista verilerine göre, dünyada en fazla Instagram kullanıcısına sahip ülkeler belli oldu.

Dünyada en çok Instagram kullanan ülke, 2030.25 milyon kullanıcı ile Hindistan olurken, ikinci sırada 159.75 milyon ile ABD yer aldı.

119.45 milyon ile Brezilya üçüncü, 99.15 milyon ile Endonezya dördüncü ve 63 milyon ile Rusya beşinci sırada kendine yer buldu.

Türkiye 6. sırada

Türkiye, en fazla Instagram kullanan ülkeler listesinde 6. sırada yer alırken, 52.15 milyon kişinin uygulamayı kullandığı kaydedildi

3 yıl önceki veriler incelendiğinde, Türkiye'deki Instagram kullanıcı sayısının 34 milyon olduğu ve 3 yılda 18 milyonun üzerinde artış yaşandığı da raporda yer aldı.